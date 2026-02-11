Pune municipal waste violation

Pune municipal waste violation

पुणे

Pune News : नदीपात्रात राडारोडा टाकण्याचा प्रकार गंभीर, महापालिकेची कारवाईची प्रतीक्षा

Pune municipal waste violation : पुणे महापालिकेच्या इमारतीसमोरील नदीपात्रात राडारोडा टाकला जात असल्याची गंभीर घटना. प्रशासन दुर्लक्ष करत असून अतिरिक्त आयुक्त पवनीत कौर यांनी जबाबदारांवर कारवाईचा आदेश दिला.
पुणे : एकीकडे शहर स्वच्छतेच्या मोठ्या गोष्टी करायच्या आणि दुसरीकडे पुणे महापालिकेच्या इमारतीच्या समोरच नदीपात्रात अनेक डंपर राडारोडा टाकला जात असताना प्रशासनाकडून त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. त्यामुळे नदीची सुरक्षा धोक्यात आली आहे. याप्रकरणावर महापालिका प्रशासन काय कारवाई करणार याकडे लक्ष लागले आहे.

