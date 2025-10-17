Pune News : नदीकाठ सुशोभीकरणासाठी पुणे महापालिकेला शासकीय जमीन हस्तांतरित

पुणे : संगमवाडी ते बंडगार्डन या दरम्यान नदी काठ सुधार योजना राबविताना महापालिकेला शासकीय जमीन मिळण्यात अडथळा येत होता. अखेर महसूल व वन विभागाने नदी काठची ११,०१५ चौरस मीटर म्हणजे १ हेक्टर १०.१५ आर इतकी शासकीय जमीन महापालिकेच्या ताब्यात देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा शासन निर्णय काढण्यात आहे..सुमारे तीन वर्षापासून संगमवाडी पूल ते बंडगार्डन पूल या दरम्यानच्या मुळा-मुठा नदीपात्राचे सुशोभीकरण सुरु आहे. बहुतांश भागातील काम पूर्ण झाले असून, शासकीय जमीन ताब्यात मिळत नसल्याने कामात अडथळा निर्माण झाला होता. ही जमीन ताब्यात घेण्यासाठी महापालिकेने पाठपुरावा केला होता. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ही जागा नदी सुधारणा व पर्यावरण संतुलनासाठी देण्याचे आदेश महसूल व वन विभागला दिले होते. .संगमवाडी फायनल प्लॉट क्रमांक ८१, ८५, ८६ आणि ९० यांच्या लगत ही जमीन आहे. नदीकाठ सुशोभीकरण, पर्यावरणीय पुनरुज्जीवन आणि नागरिकांसाठी सुरक्षित, आकर्षक जागा उपलब्ध करण्यासाठी १ हेक्टर १०.१५ आर एवढी जागा उपलब्ध करून दिली आहे.\\.Pune Crime: दिवाळी खरेदीच्या धामधुमीत पुण्यात सोनसाखळी चोरट्यांचा धुमाकूळ; बनावट पोलिस बनून ज्येष्ठांची फसवणूक, महिलांवर.. .ही जमीन ताब्यात देताना शासनाने मंजुरीसोबत काही अटी घातल्या आहेत. ही जमीन पुणे महापालिकेला ‘भोगवटादार वर्ग-२’ म्हणून धारण करावी लागेल. जमिनीचे मूल्यांकन प्रचलित दरपत्रकानुसार महापालिकेकडून वसूल करण्यात येईल. पूररेषा किंवा पूर वहन क्षेत्रात कोणताही बदल होणार नाही, याची दक्षता घेणे.नदीकाठ विकासासाठी पर्यावरण विभागासह इतर विभागांची वैधानिक परवानगी घेणे आवश्यक आहे. सांडपाणी विनाप्रक्रिया नदीत सोडले जाणार नाही, याची विशेष काळजी घ्यावी. महसूल आणि वन विभागाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय ही जमीन हस्तांतरित किंवा आर्थिक व्यवहारासाठी वापरता येणार नाही..महापालिकेला या जमिनीचा वापर मंजूर उद्देशासाठी तीन वर्षांच्या आत सुरू करावा लागेल, असे शासनाच्या आदेशात नमूद आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.