Pune News : नदीकाठ सुशोभीकरणासाठी पुणे महापालिकेला शासकीय जमीन हस्तांतरित

Key Conditions and Timelines Set for PMC : पुणे महापालिकेच्या नदी काठ सुधार योजनेसाठी महसूल व वन विभागाने संगमवाडी ते बंडगार्डन दरम्यानची ११,०१५ चौ.मी. शासकीय जमीन अखेर अटींसह हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेतला.
पुणे : संगमवाडी ते बंडगार्डन या दरम्यान नदी काठ सुधार योजना राबविताना महापालिकेला शासकीय जमीन मिळण्यात अडथळा येत होता. अखेर महसूल व वन विभागाने नदी काठची ११,०१५ चौरस मीटर म्हणजे १ हेक्टर १०.१५ आर इतकी शासकीय जमीन महापालिकेच्या ताब्यात देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा शासन निर्णय काढण्यात आहे.

