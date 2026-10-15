Pune News: बावधनमध्ये आरएमसी प्लांट जमीनदोस्त; मग धायरी-वडगाववर महापालिकेचा हातोडा कधी?

धायरी: बावधन परिसरातील सर्व अनधिकृत रेडी मिक्स काँक्रीट (आरएमसी) प्लांटवर पुणे महापालिकेने धडक कारवाई करत, ते जमीनदोस्त केले. या कारवाईनंतर आता सिंहगड रस्त्यावरील धायरी आणि वडगाव परिसरातील अनधिकृत आरएमसी प्लांटवर महापालिका कधी हातोडा चालवणार, असा संतप्त सवाल स्थानिक नागरिकांकडून विचारला जात आहे..Success Story: आई गाईचा गोठा सांभाळते, वडील शेती करतात; लेकीने जिद्दीच्या जोरावर गाठली पोलीस वर्दी, अनुजा पवारचा प्रेरणादायी प्रवास.धायरी आणि वडगाव परिसरातील आरएमसी प्लांटमुळे मोठ्या प्रमाणावर धूळ आणि प्रदूषण पसरत आहे. आरएमसी मिक्सर आणि अवजड वाहनांच्या सततच्या वर्दळीमुळे वाहतूक कोंडी, अपघात आणि धुळीचे साम्राज्य निर्माण झाले असून, लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक व श्वसनविकार असलेल्या रुग्णांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. अवजड वाहनांमुळे परिसरात नियमित अपघात होत आहेत. सततच्या वर्दळीमुळे नागरिकांना वाहतू कोंडीलाही सामोरे जावे लागत आहे. या प्रश्नी नागरिकांनी अनेक आंदोलने करून महापालिका प्रशासनाचे लक्ष वेधले असून आमदार-खासदारांसह लोकप्रतिनिधींनीही भेटी दिल्या आहेत. मात्र, महापालिकेकडून केवळ दंडात्मक कारवाई करून विषयाला बगल दिली जात असल्याची तक्रार नागरिक करत आहेत..केवळ दंड भरून पुन्हा नियमबाह्य व्यवसाय सुरू ठेवण्यास मुभा मिळते का? प्रशासनाची जबाबदारी केवळ दंड आकारण्यापुरतीच मर्यादित आहे का? असे सवाल उपस्थित होत आहेत. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने या प्लांटच्या परवानग्या, हवेची गुणवत्ता आणि नियमावलीची शास्त्रीय तपासणी करून कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली जात आहे..बावधनमध्ये सर्व अनधिकृत आरएमसी प्लांट जमीनदोस्त होतात, मग धायरी-वडगावमधील प्लांटवर कारवाई का होत नाही? अनेक आंदोलने करूनही प्रशासनाला जाग येत नसेल, तर नागरिकांनी न्याय मागायचा कोणाकडे? केवळ नोटिसा आणि दंड नको, प्रत्यक्ष कारवाई झाली पाहिजे.- शिवाजी मते, स्थानिक नागरिक, धायरी.Success Story: वडील ट्रकचालक, आई शेतमजूर; लेकीने जिद्दीच्या जोरावर मिळवल्या सहा सरकारी नोकऱ्या, शगुफ्ता शेख यांची प्रेरणादायी यशोगाथा...मी बांधकाम विभागातील पदाचा कार्यभार स्वीकारून एक महिना झाला आहे. त्यामुळे यापूर्वी संबंधित आरएमसी प्लांटवर काय कारवाई झाली, याची माहिती माझ्याकडे नाही. मात्र, संबंधित प्लांटला नोटीस देऊन पुढील कारवाई करण्याचे आदेश आम्हाला देण्यात आले आहेत.- सुधीर चव्हाण, कार्यकारी अभियंता, झोन क्रमांक २ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.