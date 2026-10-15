पुणे

Pune News: बावधनमध्ये आरएमसी प्लांट जमीनदोस्त; मग धायरी-वडगाववर महापालिकेचा हातोडा कधी?

Illegal RMC Plants in Dhayari Vadgaon Raise Pollution Concerns: धूळ आणि प्रदूषणाने धायरी-वडगावकर त्रस्त; अनधिकृत आरएमसी प्लांटवर कारवाईची मागणी
. Unauthorized RMC Plants in Dhayari Vadgaon Face Action Demand After Pune Municipal Corporation Demolishes Plants in Bavdhan

. Unauthorized RMC Plants in Dhayari Vadgaon Face Action Demand After Pune Municipal Corporation Demolishes Plants in Bavdhan

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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धायरी: बावधन परिसरातील सर्व अनधिकृत रेडी मिक्स काँक्रीट (आरएमसी) प्लांटवर पुणे महापालिकेने धडक कारवाई करत, ते जमीनदोस्त केले. या कारवाईनंतर आता सिंहगड रस्त्यावरील धायरी आणि वडगाव परिसरातील अनधिकृत आरएमसी प्लांटवर महापालिका कधी हातोडा चालवणार, असा संतप्त सवाल स्थानिक नागरिकांकडून विचारला जात आहे.

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