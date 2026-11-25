Pune News: राजगुरुनगरजवळ असलेल्या राक्षेवाडीत भीषण अपघात झाला आहे. एसटी बसला ओव्हरटेक करण्याच्या प्रयत्नात दुचाकीवरील ताबा सुटल्याने २२ वर्षीय तरुणीचा मृत्यू झाला. सोनाली कोळेकर असं मृत विद्यार्थिनीचं नाव आहे. ती एमपीएससी परीक्षेची तयारी करत होती. मंगळवारी सायंकाळी घडलेला हा अपघात सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाला आहे..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, सोनाली ही खेड तालुक्यातील भोमाळे गावची रहिवासी होती. एमपीएससीचा अभ्यास करण्यासाठी ती राक्षेवाडी परिसरात राहत होती. मंगळवारी सायंकाळी ती दुचाकीवरून जात असताना तिचा अपघात झाला. राक्षेवाडीतील गणेश मंदिरासमोर एसटी बसला ओव्हरटेक करण्याचा प्रयत्नात ती ज्या दुचाकीवर बसली होती तिचा अपघात झाला..कुटुंबाला अडवून ६ जणांना कालव्यात फेकलं, आई-वडिलांसह तिघांचा मृत्यू; महाराष्ट्रातून गुजरातला कामासाठी जाताना धक्कादायक घटना.अरुंद रस्ता आणि वाहनांची गर्दी यामुळे दुचाकीवरील नियंत्रण सुटलं आणि दुचाकी रस्त्यावर कोसळली. त्यावेळी पाठीमागे बसलेली सोनाली थेट एसटी बसच्या चाकाखाली आली. बसचं चाक अंगावरून गेल्याने तिचा जागीच मृत्यू झाला. या अपघाताचा थरार परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाला आहे..रस्त्यावरील अतिक्रमणामुळे अपघाताचा धोकादरम्यान राक्षेवाडी परिसरातील रस्त्याच्या परिस्थितीवरून नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना अनधिकृत पार्किंग आणि अतिक्रमण असल्याने वाहतुकीला अडथळा निर्माण होत असल्याचं नागरिकांचं म्हणणं आहे. काही ठिकाणी दुकानांसमोर पत्र्याचे शेड आणि इतर साहित्य ठेवल्याने रस्ता अरुंद झाला आहे. त्यामुळे दुचाकीस्वार आणि इतर वाहनचालकांना मार्ग काढताना अडचणी येतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.