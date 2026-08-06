पुणे

Pune Accident: पुण्यात दुचाकीला टेंपोची धडक; खुबीच्या २६ वर्षीय संशोधक युवतीचा जागीच मृत्यू, एका अपघाताने संपले स्वप्न!

Pune Tempo Accident Kills 26 Year Old Researcher: निगडीतील संशोधन केंद्रात नोकरी करणारी श्रद्धा माने कामावर जात असताना टेंपोच्या धडकेत दुचाकीस अपघात; जागीच मृत्यू, खुबी गावात शोककळा
Pune Tempo Accident Claims Life of 26 Year Old Woman Researcher From Khubi While Heading to Work

Pune Tempo Accident Claims Life of 26 Year Old Woman Researcher From Khubi While Heading to Work

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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रेठरे बुद्रुक : खुबी येथील युवतीचा पुणे येथे काल (मंगळवार) दुपारी अपघाती मृत्यू झाला. श्रद्धा राजाराम माने (वय २६) असे तिचे नाव आहे. याबाबत नातेवाइकांनी सांगितले, की पुण्यातील निगडी येथून ती नोकरीच्या ठिकाणी जात असताना काही अंतरावरच तिच्या दुचाकीस पाठीमागून टेंपोने जोराची धडक दिली.

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