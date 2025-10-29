पुणे

Pune Accidents : पुण्यात दोन भीषण अपघात; भरधाव कारने पादचारी ठार तर टेम्पोच्या धडकेत ज्येष्ठ नागरिकाचा मृत्यू

Fatal Hit-and-Run at Loni Kand Kills Pedestrian : पुण्यात वेगवेगळ्या अपघातांत एका हॉटेल कामगारासह ज्येष्ठ नागरिकाचा मृत्यू झाला; लोणीकंद येथे कारच्या धडकेत पादचारी ठार तर डीएसके विश्व रस्त्यावर टेम्पोची धडक बसून बागकाम करणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकाचा मृत्यू झाला.
Pune Accidents

Pune Accidents

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : शहरात वेगवेगळ्या अपघातांत एका ज्येष्ठ नागरिकासह दोघांचा मृत्यू झाला. नगर रस्त्यावरील लोणीकंद भागात रस्ता ओलांडणाऱ्या पादचाऱ्याचा भरधाव कारची धडक बसल्याने मृत्यू झाल्याची घटना २२ ऑक्टोबरला दुपारी चारच्या सुमारास घडली. तोयाबहाद्दूर किनबहाद्दूर थापा (वय ४८, सध्या रा. लोणीकंद) असे मृत्युमुखी पडलेल्या पादचाऱ्याचे नाव आहे. थापा हे हॉटेल कामगार आहेत. थापा चंद्रमा हॉटेलसमोर रस्ता ओलांडत असताना त्यांना भरधाव कारची धडक बसली. अपघातात त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. पसार झालेल्या मोटार कारचालकावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सहायक पोलिस निरीक्षक विजया वंजारी या गुन्ह्याचा तपास करत आहेत.

Loading content, please wait...
pune
accident
accident death
accident case

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com