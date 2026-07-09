पुणे : गुन्हे वृत्त

कोथरूड, खडक परिसरातील अपघातांत तिघेजण जखमीपुणे : शहरात घोरपडे पेठ आणि केळेवाडी परिसरात झालेल्या वेगवेगळ्या अपघातांमध्ये तिघेजण गंभीर जखमी झाले. याबाबत कोथरूड आणि खडक पोलिस ठाण्यात संबंधित चालकांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, खडक परिसरात घोरपडे पेठेत फिर्यादी सादिक साबीर खान (वय २८, रा. गणेश पेठ) हा तरुण रस्त्याच्या कडेला दुचाकीवर बसून मित्राशी गप्पा मारत होता. त्यावेळी मद्यधुंद रिक्षाचालक रामसिंग राजाराम यादव (वय ४०, रा. बिबवेवाडी) याने त्याला पाठीमागून धडक दिली. या अपघातात फिर्यादी आणि रिक्षाचालक हे दोघेही जखमी झाले. अपघातानंतर पसार झालेल्या रिक्षाचालकावर खडक पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.अन्य एका घटनेत रमाकांत कंटिराम गर्जे (वय २८, रा. केळेवाडी) हे त्यांच्या पत्नी आणि मुलासह दुचाकीवरून जात होते. कोथरूडमधील केळेवाडी सिग्नलजवळ भरधाव डंपर चालकाने त्यांच्या दुचाकीला पाठीमागून धडक दिली. या अपघातात फिर्यादी आणि त्यांची पत्नी हे दोघे गंभीर जखमी झाले आहेत. अपघातानंतर चालक चंद्रकांत महादेव म्हस्के (वय ३२, रा. शास्त्रीनगर, कोथरूड) हा डंपर सोडून पळून गेला. कोथरूड पोलिसांनी या डंपरचालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे..मगरपट्ट्यात आलिशान मोटारीची तीन दुचाकींना धडकपुणे : हडपसरमधील मगरपट्टा रस्त्यावर एका भरधाव आलिशान मोटारीने तीन दुचाकींना पाठीमागून धडक दिल्याची घटना घडली. या अपघातात दुचाकीस्वार महिला आणि इतर दोघे जण गंभीर जखमी झाले आहेत.याप्रकरणी दीपक विजय बांदल (वय ३९, रा. येवलेवाडी, कोंढवा) यांनी हडपसर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी दीपक बांदल हे आठ जुलै रोजी सकाळी त्यांच्या दुचाकीवर मुंढव्याकडून मगरपट्टा चौकाकडे जात होते. त्याच वेळी त्यांच्या पुढे नेहा बबन शिंदे तसेच, तानाजी जगन्नाथ खराडे हे त्यांच्या दुचाकीवरून जात होते. कालिका डेअरीसमोर आले असता, पाठीमागून आलेल्या मोटार चालकाने तिन्ही दुचाकीस्वारांना उडवले. या अपघातात तिघेजण जखमी झाले असून, वाहनांचे नुकसान झाले. अपघातानंतर चालक घटनास्थळावरून पसार झाला आहे..जिममध्ये गाणे बदलल्याच्या कारणावरून तरुणाला मारहाणपुणे : हडपसर येथील श्री फिटनेस जिममध्ये व्यायाम करताना गाणे बदलल्याच्या किरकोळ कारणावरून एका तरुणास लोखंडी डंबेल आणि रॉडने मारहाण केल्याची घटना घडली.याप्रकरणी मुदस्सर रफिक सय्यद (वय २९, रा. सातववाडी, हडपसर) या तरुणाने तक्रार दिली आहे. त्यानुसार हडपसर पोलिसांनी सुरज मुसळे, राज आणि त्यांच्या एका साथीदाराविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. फिर्यादी मुदस्सर हा सहा जुलै रोजी सायंकाळी जिममध्ये व्यायाम करत होता. त्यावेळी जिममधील गाणे बदलल्याचा राग मनात धरून आरोपींनी त्याला शिवीगाळ केली. त्यानंतर लाथाबुक्क्यांनी मारहाण करत, जिममधील लोखंडी डंबेल आणि रॉडने त्याला मारहाण केली..धनकवडीत घरात चूल पेटविताना इमारतीमध्ये आगपुणे : धनकवडी येथे एका व्यक्तीने घरात चूल पेटविण्यासाठी पेट्रोलसारखा ज्वलनशील पदार्थ ओतून आग लावून इमारतीमधील इतर नागरिकांच्या जीवितास व मालमत्तेस धोका निर्माण केल्याची घटना घडली.याप्रकरणी हेमा गुजर (वय ४७) यांनी सहकारनगर पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. त्यावरून पोलिसांनी सुहास बबन गायकवाड (वय ४८, रा. राज टॉवर, धनकवडी) या व्यक्तीस ताब्यात घेतले आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपी गायकवाड याने घरात चूल पेटवण्यासाठी लाकडे गोळा करून त्यावर पेट्रोलसारखा ज्वलनशील पदार्थ ओतून आग लावली. ही आग झपाट्याने पसरल्याने इमारतीमधील रहिवाशांमध्ये घबराट निर्माण झाली. या घटनेत फिर्यादी आणि इतर रहिवाशांच्या मालमत्तेचे सुमारे पावणेपाच लाख रुपयांचे नुकसान झाले आहे. सुदैवाने यात कोणीही जखमी झाले नाही..नांदेड सिटी येथे विवाहितेचा छळ; चौघांविरुद्ध गुन्हापुणे : एका विवाहितेचा शारीरिक व मानसिक छळ करून, तिच्या बँक खात्यातून १७ लाख २० हजार रुपये काढून फसवणूक केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. याप्रकरणी नांदेड सिटी पोलिस ठाण्यात पतीसह सासरच्या चौघांविरुद्ध (सर्व रा. सदर बझार, सातारा) गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जानेवारी २०२३ पासून विवाहितेचा छळ सुरू होता. आरोपींनी संगनमत करून विवाहितेला सातत्याने क्रूरतेची वागणूक देत शिवीगाळ व मारहाण केली. तसेच, तिच्या संमतीशिवाय वैयक्तिक बँक खात्यातून १७ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम काढून घेतली. याबाबत विवाहितेने दिलेल्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..बोपोडीत घरकाम करणाऱ्या महिलेने केले दागिने लंपासपुणे : घरकामगार महिलेने घराची बनावट चावी बनवून कपाटातील १२ लाख रुपये किमतीचे सोन्या-चांदीचे दागिने आणि रोकड चोरून नेल्याची घटना बोपोडी येथे घडली.याप्रकरणी ज्योतिका चावरिया (वय ३८, रा. कुंदनकुशलनगर, बोपोडी) यांनी खडकी पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. पोलिसांनी संशयित नेपाळी महिला कामगार कबिता (वय ५०) हिच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. फिर्यादी ज्योतिका या सकाळी घराबाहेर गेल्या असताना ही चोरी झाली. आरोपी कबिता हिने घराची बनावट चावी वापरून मुख्य दरवाजा उघडला. तिने बेडच्या कप्प्यातील बॅगेत ठेवलेले सोन्याचे दागिने, देव्हाऱ्यातील चांदीचे दागिने, मोत्याची माळ आणि ३० हजार रुपयांची रोकड असा सुमारे १२ लाख रुपयांचा मुद्देमाल लंपास केला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.