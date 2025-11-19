पुणे : एकाच रस्त्यावर अतिशय सुस्थितीत असलेला पादचारी मार्ग खोदण्यात आला आहेत, तर त्याच रस्त्यावर पुन्हा रस्ता खोदून सीसीटीव्हीची केबल टाकली आहे. काही ठिकाणी केबल टाकून १५ दिवस झाले तरी महापालिकेने रस्ता दुरुस्त केलेला नाही. महापालिका प्रशासन आणि पोलिसांच्या बघ्याच्या भूमिकेमुळे गृह विभागाचे ठेकेदारावर कोणतेही नियंत्रण राहिलेले नाही. यामुळे पुणेकरांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहेच. महापालिकेचेही यामध्ये लाखो रुपयांचे नुकसान होत आहे. महापालिका प्रशासनाचे डोळे उघडणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. .सेनादत्त पोलिस चौकी ते म्हात्रे पूल या दरम्यानच्या रस्त्यावर जागा शिल्लक असतानाही चांगला असलेला पादचारी मार्ग खोदण्यात आला आहे. त्यामुळे तो पुन्हा दुरुस्त करण्यासाठी मोठा खर्च करावा लागणार आहे. पण पुढे २०० मीटर अंतरावर पुन्हा रस्ता खोदण्यात आला आहे. त्यामुळे ठेकेदाराच्या कामाची ही कोणती पद्धत आहे असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. विशेष म्हणजे जानेवारी महिन्यात पुण्यात आंतरराष्ट्रीय दर्जाची सायकल स्पर्धा होणार आहे. या स्पर्धेच्या मार्गामध्ये या रस्त्याचा समावेश आहे. असे असताना येथील पादचारी मार्ग, रस्ता खोदण्यात आलेला आहे, असे सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी सांगितले..अशी आहे स्थितीठेकेदाराने लाल महाल ते पटवर्धन चौक बाजीराव रस्ता या दरम्यान खोदाई करून केबल टाकली आहेपण महापालिकेच्या पथ विभागाने हा रस्ता त्वरित रिसरफेसिंग करून हा रस्ता चांगला करणे आवश्यक होतेपण त्याकडेही पथ विभागाकडून दुर्लक्षशुक्रवार पेठेतील साठे कॉलनी येथे सीसीटीव्ही केबलसाठी रस्ता खोदून १५ दिवस उलटून गेले आहेतपण महापालिकेने तेथे रस्त्याची दुरुस्ती केलेली नाहीनवी पेठ, सदाशिव पेठ, नारायण पेठ, बुधवार पेठ, रविवार पेठ यासह अन्य भागांत सीसीटीव्हीची खोदाई करून अनेक दिवस झालेपण रस्ते दुरुस्तीकडे महापालिका प्रशासन काणाडोळा करत आहे..Kolhapur Crime News: यल्लम्मा चौकात थरार! पिस्तूल घेऊन फिरणारे दोघे गुन्हेगार पोलिसांच्या जाळ्यात; तात्काळ कारवाईत विदेशी बनावटीचे पिस्तूल जप्त.शहरात सीसीटीव्ही केबल टाकण्याचे काम थांबविण्यात आले आहे. आत्तापर्यंत जे खोदकाम झाले आहे, ते रस्ते दुरुस्त करण्याची जबाबदारी महापालिकेवर आहे. पुढील पाच ते सात दिवसांत महापालिका रस्ते दुरुस्तीचे मोठे काम हाती घेणार आहे. आपत्ती व्यवस्थापनेच्या कामासाठी केबल टाकण्याचे काम दिनेश इंजिनिअरिंगकडून सुरू आहे. त्यांनी ज्या-ज्या ठिकाणी खोदाई केली आहे, तेथे पुढच्या दोन दिवसांत सर्व ठिकाणी रिइस्टेटमेंट करण्याचे आदेश दिले आहेत.- अनिरुद्ध पावसकर, प्रमख, पथ विभाग.रस्ते खोदाईचा फलक हवाचरस्ता खोदत असताना तो कोणत्या कारणासाठी खोदला जात आहे?, त्याची मुदत किती आहे?, रस्ता दुरुस्त कधी केला जाणार? याची माहिती ठेकेदाराकडून दिली जात नाही. या कामाकडे प्रशासनानेच दुर्लक्ष झाले की वेळेवर कामे पूर्ण होत नाहीत. याचा त्रास नागरिकांना सहन करावा लागतो. त्यामुळे असे फलक असणे आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.