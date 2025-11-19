पुणे

Pune Roads : रस्ते खोदाईचा पुणेकरांना मनस्ताप, महापालिका प्रशासन, पोलिसांच्या कारभारावर नागरिकांचे प्रश्‍नचिन्ह

Unnecessary Digging on Functioning Footpaths : सेनादत्त चौकी ते म्हात्रे पूल दरम्यान जागा शिल्लक असतानाही चांगला असलेला पादचारी मार्ग आणि रस्ता खोदून सीसीटीव्ही केबल टाकण्यात आली असून, यामुळे पुणेकरांना मनस्ताप होत असून महापालिकेचे लाखो रुपयांचे नुकसान होत असल्याचा आरोप सजग नागरिक मंचाने केला आहे.
Unnecessary Digging on Functioning Footpaths

Unnecessary Digging on Functioning Footpaths

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : एकाच रस्त्यावर अतिशय सुस्थितीत असलेला पादचारी मार्ग खोदण्यात आला आहेत, तर त्याच रस्त्यावर पुन्हा रस्ता खोदून सीसीटीव्हीची केबल टाकली आहे. काही ठिकाणी केबल टाकून १५ दिवस झाले तरी महापालिकेने रस्ता दुरुस्त केलेला नाही. महापालिका प्रशासन आणि पोलिसांच्या बघ्याच्या भूमिकेमुळे गृह विभागाचे ठेकेदारावर कोणतेही नियंत्रण राहिलेले नाही. यामुळे पुणेकरांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहेच. महापालिकेचेही यामध्ये लाखो रुपयांचे नुकसान होत आहे. महापालिका प्रशासनाचे डोळे उघडणार का, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.

Loading content, please wait...
pune
Municipal Corporation
pmc
Damaged Crops
pune muncipal corporation
footpath encroachment

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com