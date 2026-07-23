पुणे

Roads Length Dispute: पुण्यात रस्त्यांची लांबीवर गोंधळ: पथ विभाग म्हणतो २३७१ किमी, घनकचरा विभागाचा दावा तब्बल ६८९२ किमी

पथ विभाग व घनकचरा विभागाच्या आकडेवारीत तब्बल ४,५२१ किमीचा फरक; पुण्यातील रस्त्यांची खरी लांबी नेमकी किती, प्रश्नचिन्ह
Sakal Impact: PMC Pushes for Energy Conservation

While the Road Department claims Pune has 2,371.87 km of roads, the Solid Waste Department has estimated the network at 6,892 km for sanitation planning.

Sakal

​ ब्रिजमोहन पाटील
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पुणे : पुणे महापालिकेच्या पथ विभागाच्या नोंदीनुसार शहरात २ हजार ३७१ किलोमीटरचे रस्ते आहेत. पण घनकचरा विभागाने झाडणकामासाठी तब्बल ६ हजार ८९२ किलोमीटर लांबीचे रस्ते असल्याचे दाखवले आहे. या दोन्ही विभागांच्या आकड्यात तब्बल ४ हजार ५२१ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचा फरक दिसून येत असल्याने पुण्यात नेमकी रस्त्यांची लांबी किती किलोमीटरची असा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे. विशेष म्हणजे दोन्ही विभाग आपापल्या दाव्यावर ठाम आहेत.

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