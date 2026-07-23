Roads Length Dispute: पुण्यात रस्त्यांची लांबीवर गोंधळ: पथ विभाग म्हणतो २३७१ किमी, घनकचरा विभागाचा दावा तब्बल ६८९२ किमी

पुणे : पुणे महापालिकेच्या पथ विभागाच्या नोंदीनुसार शहरात २ हजार ३७१ किलोमीटरचे रस्ते आहेत. पण घनकचरा विभागाने झाडणकामासाठी तब्बल ६ हजार ८९२ किलोमीटर लांबीचे रस्ते असल्याचे दाखवले आहे. या दोन्ही विभागांच्या आकड्यात तब्बल ४ हजार ५२१ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचा फरक दिसून येत असल्याने पुण्यात नेमकी रस्त्यांची लांबी किती किलोमीटरची असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. विशेष म्हणजे दोन्ही विभाग आपापल्या दाव्यावर ठाम आहेत. .पुणे शहरातील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. विकास आराखड्यात दर्शविलेल्या रस्त्यांपैकी केवळ ९ टक्के रस्ते अस्तित्वात आहेत. अन्य शहरांमध्ये हे प्रमाण किमान १५ ते १६ टक्के असते. अन्य शहरांच्या तुलनेत पुण्यात कमी आहे. त्यामुळे वाहतूक कोंडीचा प्रश्न गंभीर होत असल्याने भूमिगत रस्ते, रिंगरोड, उच्च द्रूतगती वर्तुळाकार मार्ग (एचसीएमटीआर), मेट्रो असे प्रकल्प प्रस्तावित केले आहेत. या मोठ्या प्रकल्पांसाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती देखील स्थापन झालेली आहे..एकीकडे पुण्यातील वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असताना दुसरीकडे घनकचरा विभागाने झाडणकामासाठी राबविलेल्या तीन महिन्यांच्या प्रायोगिक प्रकल्पामध्ये रस्त्यांची लांबी तीनपटीपेक्षा जास्त वाढल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने स्थायी समितीपुढे सादर केलेल्या प्रस्तावात ४ हजार ४०९ जादा कामगारांची मागणी करण्यात आली. त्यामध्ये ७०० मीटर मागे एक सेवक या निकषानुसार १२ हजार १२८ सेवकांची आवश्यकता दर्शविली आहे. त्यासाठी आधार म्हणून ६८९२ किमी रस्त्यांची लांबी दर्शविण्यात आली आहे. त्यानुसार स्थायी समितीने हा प्रस्ताव मंजूर करून संबंधित ठेकेदारांना वाढीव कामगारांसह १ ऑगस्टपासून झाडणकाम करण्याचे आदेश दिले आहेत. पण प्रशासनाने याच प्रस्तावात पथ विभागाने शहरात एकूण २ हजार ३७१.८६ किमी लांबीचे रस्ते असल्याचे नमूद केले आहे..आकडे लपवले की फुगवले ?शहरातील प्रत्येक रस्ता, गल्लीबोळ झाडणकाम करून स्वच्छ झाले पाहिजे यासाठी प्रशासनाचा प्रयत्न आहे. या नवीन धोरणानुसार अस्वच्छतेची सर्व जबाबदारी ही ठेकेदारांवर टाकण्यात आली असून, अस्वच्छता झाल्यास ठेकेदारावर कारवाई होणार आहे. या कामासाठी घनकचरा विभागातील आरोग्य निरीक्षक, मुकादम यांनी प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयामध्ये फिरून रस्त्यांची पाहणी केली आहे. तसेच महापालिका निवडणुकीची प्रभाग रचना करताना जे रस्ते दाखविण्यात आले आहेत. त्या रस्त्यांची मोजणी केली असता एकूण ६ हजार ८९२ किलोमीटर लांबीचे रस्ते दिसून आले आहेत, असा दावा घनकचरा विभागाकडून केला जात आहे..पथ विभागातील अधिकारी चक्रावलेघनकचरा विभागाने दिलेल्या रस्त्यांची लांबी बघून पथ विभागातील अधिकारी चक्रावून गेले आहेत. आमच्याकडे जुनी हद्द व समाविष्ट गावांसह एकूण २ हजार ३७२ किलोमीटरचे रस्ते असल्याचे नमूद केले आहे. त्यामुळे शहरात नेमके किती किलोमीटरचे रस्ते आहेत. पथ विभाग रस्त्यांची लांबी लपवत आहे की घनकचरा विभाग ती फुगवून सांगत आहे?.‘‘घनकचरा विभागाने शहरात ६ हजार ८९२ किलोमीटर लांबीचे रस्ते असल्याचे दाखवले, पण हे आकडे जास्त असल्याने याची तपासणी केली. तसेच प्रभाग रचना करताना जे रस्ते दाखविण्यात आले आहेत त्यानुसार ही लांबी बरोबर आहे. याची संपूर्ण माहिती आमच्याकडे आहे.’’- प्रजित नायर, अतिरिक्त आयुक्त, पुणे महापालिका.‘‘पुणे शहरातील रस्त्यांची लांबी मोजण्यासाठी जिओ टॅगिंग वाहन फिरवून हे आकडे निश्चित केले आहेत. आमच्या नोंदीनुसार शहरात २,३७१.८७ किलोमीटर लांबीचे रस्ते आहेत. घनकचरा विभागाने कोणत्या आधारे रस्त्यांची आकडेवारी दिली आहे, याबाबत माहिती नाही.’’- ओमप्रकाश दिवटे, अतिरिक्त आयुक्त, पुणे महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.