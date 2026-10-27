Pune Road Repair: पुण्यात रस्त्यांसाठी ११६ कोटी रुपये खर्च होणार; तरीही खड्डेमुक्त रस्त्यांचे स्वप्न पूर्ण होणार?

पुणे : शहरातील पादचारी मार्ग जागतिक दर्जाचे करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने ५८ कोटी ६० लाख रुपयांच्या निविदा काढल्या आहेत. याबरोबरच रस्ते रिइन्स्टेटमेंटसाठी ५७ कोटी ९० लाख रुपयांच्या सुधारित निविदा काढल्या असून, पुढील दोन महिन्यांत शहरात एकूण ११६ कोटी ५० लाख रुपयांची कामे केली जाणार आहेत. यानंतर तरी पुणेकरांना चांगले रस्ते मिळणार का? याकडे लक्ष आहे..Success Story: पतीचा दुबईत अभियांत्रिकीचा ठसा, पत्नीची परदेशात तंत्रज्ञान क्षेत्रात झेप; कांडगे दाम्पत्याची प्रेरणादायी यशोगाथा.महापालिकेतर्फे पुणे ग्रँड टूर सायकल स्पर्धेसाठी चार पॅकेजमध्ये शहरातील सुमारे ८३ किलोमीटरच्या रस्त्यांची दुरुस्ती, डांबरीकरण, चेंबर उचलून समपातळीत आणणे अशी कामे केली जाणार आहेत. यातील काही ठिकाणची कामे सुरू झाली आहेत. सायकल स्पर्धेसाठी काही ठिकाणी नव्याने रस्ते केले जाणार आहेत, तर काही ठिकाणी डांबराचा वरचा थर काढून पुन्हा डांबरीकरण केले जाणार आहे. हे काम चार पॅकेजमध्ये होणार असून, यासाठी १६७.२५ कोटी रुपयांचा खर्च केला जाणार आहे..हा खर्च एकीकडे केला जाणार असताना, दुसरीकडे पादचारी मार्गाच्या दुरुस्तीसाठी तब्बल ५८ कोटी ६० लाख चार हजार ८१६ रुपये खर्च केला जाणार आहे. या माध्यमातून सायकल स्पर्धेसह अन्य मार्गावरील पादचारी मार्ग दुरुस्त केले जाणार आहेत. पादचारी मार्ग जागतिक दर्जाचे असतील, असा दावा प्रशासनाने केला आहे. त्यामुळे नेमके पादचारी मार्ग कसे असतील, याची उत्सुकता निर्माण झाली आहे..अटी-शर्तीत बदलशहरातील रस्त्यांची दुरुस्ती करण्याच्या ७५ कोटी रुपयांच्या निविदेत ठरावीक ठेकेदारांना पात्र ठरविण्याचा खटाटोप सुरू असल्याने प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांवर आरोप सुरू झाले होते. आयुक्तांनी केलेल्या छाननीमध्ये अटी-शर्तीमुळे निर्माण झालेला संभ्रम आणि त्यामुळे न झालेल्या पुरेशा स्पर्धेमुळे आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी निविदा रद्द करून तथाकथित एजंटांना जोरदार झटका दिला आहे. आयुक्तांनी आता तीनऐवजी प्रत्येकी १० कोटींच्या सात निविदा काढण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार आता रस्ते रिइन्स्टेटमेंटसाठी सात निविदा काढल्या आहेत. या प्रकरणात ‘सकाळ’ने पाठपुरावा केला होता. .El Nino: ‘एल निनो’ची स्थिती तीव्र होणार; प्रशांत महासागराचे तापमान ३.८ अंशांनी वाढण्याची शक्यता.पहिल्या तीन निविदा ७५ कोटी रुपयांच्या होत्या. आता सात निविदा ५७ कोटी ९० लाख ४० हजार ८२८ रुपयांच्या काढल्या आहेत. यामध्ये गेल्या वर्षभरात विविध सेवावाहिन्या टाकण्यासाठी सुमारे ७० किलोमीटर रस्ते खोदाईची परवानगी दिलेली होती. तसेच, महापालिकेच्या विविध विभागांतर्फे सुमारे १५ किलोमीटरचे रस्ते खोदले होते. अशा ८५ किलोमीटरच्या रस्त्यांच्या दुरुस्तीचे काम केले जाणार आहे. या फेरनिविदेत अटी-शर्ती बदलण्यात आल्या आहेत. ठरावीक ठेकेदारांनी निविदा न भरता पुरेशी स्पर्धा व्हावी, यासाठी प्रशासनाने नियम व अटी बदलल्या आहेत, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.