Pune : रोडरोलरनं ४ वर्षीय मुलाला चिरडलं, रस्त्याच्या डांबरीकरणावेळी भीषण दुर्घटना

पुण्यात रस्त्याच्या डांबरीकरणावेळी रोड रोलरखाली चिरडून चार वर्षांच्या चिमुकल्याचा मृत्यू झाल्याची घटना घडलीय. दौंड शहरात घडलेल्या या घटनेमुळे नागरिकांनी तीव्र संताप व्यक्त केलाय. आर्यन जाधव असं मृत्यू झालेल्या चिमुकल्याचं नाव आहे. दौंड शहरातील जनता कॉलनी इथं सेंट सेबिस्टियन हायस्कूलच्या मागे रस्त्याचं काम सुरू असताना ही घटना घडली..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, दौंड शहरात सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून रस्त्याचं डांबरीकरण करण्यात येत होतं. तिथं आर्यन जवळच खेळत होता. रस्त्यावर रोड रोलर वेगात मागे येत असताना त्याखाली आर्यन सापडला. रोडरोलरचा वेग जास्त असल्यानं आर्यनचा चिरडून जागीच मृत्यू झाला..Pune News: दागिन्यांची मागणी करते म्हणून पत्नीची हत्या, चाकूने सपासप वार; पुण्यातील घटनेनं खळबळ...रस्त्याचं काम लवकर उरकण्याच्या नादात बेजबाबदारपणे रोडरोलर चालवला जात होता. रोडरोलरचा वेग प्रमाणापेक्षा जास्त होता असा आरोप आता आर्यनच्या कुटुंबियांनी केलाय. आर्यनची आई याच रस्त्याच्या बांधकामावर मजूर म्हणून काम करत होती. तर घटनेनंतर रोडरोलर चालक घटनास्थळावरून पळून गेला..रस्त्याचं डांबरीकरण सुरू असताना रस्ता वाहतुकीसाठी बंद केला नव्हता. तसंच रस्त्यावर कोणतेच सूचनाफलकही लावले नव्हते. कठडे, बॅरिकेड्स आणि सुरक्षेच्या योजनांकडेही दुर्लक्ष केलं गेलं होतं. कामावार ठेकेदाराकडून देखरेख नव्हती असाही आरोप आर्यनच्या कुटुंबियांनी केलाय. या घटनेनंतरही ठेकेदार किंवा अधिकारी घटनास्थळी आले नाही असा आरोप स्थानिकांनी केलाय..