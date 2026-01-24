पुणे

Pune : रोडरोलरनं ४ वर्षीय मुलाला चिरडलं, रस्त्याच्या डांबरीकरणावेळी भीषण दुर्घटना

Pune News : पुण्यातील दौंड शहरात रस्त्याच्या डांबरीकरणावेळी रोडरोलरखाली चिरडून एका चार वर्षीय मुलाचा मृत्यू झाल्याची घटना घडलीय. दुर्घटनेनंतर रोडरोलर चालक घटनास्थळावरून फरार झाल्याची माहिती समोर आलीय.
Pune Accident Road Roller Crushes Minor

सूरज यादव
पुण्यात रस्त्याच्या डांबरीकरणावेळी रोड रोलरखाली चिरडून चार वर्षांच्या चिमुकल्याचा मृत्यू झाल्याची घटना घडलीय. दौंड शहरात घडलेल्या या घटनेमुळे नागरिकांनी तीव्र संताप व्यक्त केलाय. आर्यन जाधव असं मृत्यू झालेल्या चिमुकल्याचं नाव आहे. दौंड शहरातील जनता कॉलनी इथं सेंट सेबिस्टियन हायस्कूलच्या मागे रस्त्याचं काम सुरू असताना ही घटना घडली.

