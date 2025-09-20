पुणे

PMC News : रस्ते खड्डेमुक्तीवर पुण्यात प्रश्‍नचिन्ह; ‘सीसीटीव्ही’ची केबल टाकण्यासाठी खोदणार रस्ते

Pune Roads CCTV Project : महापालिकेने खड्डेमुक्त पुण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असताना, सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी रस्ते खोदकाम सुरू होताच PMC वर कोट्यवधी रुपयांचा खर्चाचा बोजा पडणार आहे.
Pune Roads CCTV Project

Pune Roads CCTV Project

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : रस्त्यातील अडथळे, अतिक्रमण दूर करा, नोव्हेंबर अखेरपर्यंत खड्डेमुक्त करा, असा आदेश महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी प्रशासनाला दिला. पण त्याचवेळी दुसरीकडे पोलिसांतर्फे शहरातील तब्बल ५५० किलोमीटरचे रस्ते ‘सीसीटीव्ही’ची केबल टाकण्यासाठी खोदण्यात येणार आहे. याची सुरुवात नवी पेठेतील राजेंद्रनगरमधून झाली आहे. त्यामुळे पुणे खड्डे मुक्त कसे होणार? असा प्रश्‍न उपस्थित झाला असून, महापालिकाही संभ्रमित झाली आहे.

pune
Road Development
road accident
pmc

