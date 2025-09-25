पुणे

PMC News : रस्ते दुरुस्तीचा बोजा पालिकेच्या खांद्यावर, ठेकेदारांवरील दोषदायित्व संपुष्टात; दोन वर्षांपूर्वी केलेल्या रस्त्यांवर वारंवार खोदाई

Pune Roads : ३०० कोटी खर्चून तयार केलेले १०० किमी रस्ते PMC नेच खोदकामासाठी खुलं केल्याने ठेकेदार दोषमुक्त; दुरुस्तीचा खर्च आता पुन्हा महापालिकेवर!
"Pune Roads Dug Up Again: ₹300 Cr Wasted as Contractors Freed from Liability"

"Pune Roads Dug Up Again: ₹300 Cr Wasted as Contractors Freed from Liability"

पुणे : कोट्यवधी रुपये खर्च करून तयार केलेल्या १०० किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांवर सेवा वाहिन्यांसाठी खोदाई करण्याची परवानगी महापालिकेच्या पथ विभागाने दिली. त्यामुळे संबंधित रस्ते दुरुस्त करण्यासाठी ठेकेदारावर असलेली दोषदायित्व (डिफेक्‍ट लायबिलिटी पीरियड- डीएलपी) जबाबदारी संपुष्टात आल्याने संबंधित रस्ते दुरुस्त करण्याचा आर्थिक बोजा महापालिकेच्या खांद्यावर आला आहे.

