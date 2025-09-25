PMC News : रस्ते दुरुस्तीचा बोजा पालिकेच्या खांद्यावर, ठेकेदारांवरील दोषदायित्व संपुष्टात; दोन वर्षांपूर्वी केलेल्या रस्त्यांवर वारंवार खोदाई

पुणे : कोट्यवधी रुपये खर्च करून तयार केलेल्या १०० किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांवर सेवा वाहिन्यांसाठी खोदाई करण्याची परवानगी महापालिकेच्या पथ विभागाने दिली. त्यामुळे संबंधित रस्ते दुरुस्त करण्यासाठी ठेकेदारावर असलेली दोषदायित्व (डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड- डीएलपी) जबाबदारी संपुष्टात आल्याने संबंधित रस्ते दुरुस्त करण्याचा आर्थिक बोजा महापालिकेच्या खांद्यावर आला आहे..शहराच्या वेगवेगळ्या भागांत महापालिकेच्या पथ विभागाने २०२३ मध्ये १०० किलोमीटर लांबीचे रस्ते तयार केले. १ ते ५ पॅकेजमधील रस्त्यांच्या कामांसाठी महापालिकेने ३०० कोटी रुपये खर्च केले. संबंधित रस्त्यांसाठी पाच वर्षांचा दोषदायित्व (डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड-डीएलपी) कालावधी मिळाला होता. संबंधित रस्त्यांच्या निविदेनुसार, ज्या रस्त्यांवर खोदाई होणार नाही, त्याच रस्त्याचा दोष दायित्व कालावधी हा पाच वर्षे ठेवला होता. .Pune Crime : अपहरण झालेली तीन वर्षांची चिमुरडी सुखरूप परत; विमानतळ पोलिसांची कारवाई, कल्याण रेल्वे स्थानकातून आरोपी ताब्यात.मात्र, नव्याने तयार केलेल्या संबंधित रस्त्यांवर महापालिकेच्या पाणीपुरवठा, सांडपाणी वाहिन्यांसह राज्य विद्युत महामंडळ, एमएनजीएल, बीएसएनएल, ओएफसी यासह विविध राज्य, केंद्र सरकारच्या विभागांसह खासगी कंपन्यांच्या केबल वाहिन्या टाकण्यासाठी रस्त्यांची खोदाई करण्यात आली. संबंधित कामे पूर्ण झाल्यानंतर खोदाई झालेल्या रस्त्यांवर वरवरची मलमपट्टी करून पॅचवर्क करण्यात आले. मात्र संबंधित पॅचवर्क उखडल्याने रस्ते पुन्हा खराब झाले..महापालिकेच्या पथ विभागाकडूनच संबंधित खोदाईसाठी परवानगी देण्यात आली होती. त्यामुळे ठेकेदारावर असलेला रस्त्यांच्या दुरुस्तीचा, दोष दायित्वाचा कालावधी संपुष्टात आला. परिणामी, संबंधित ठेकेदार रस्त्यांच्या दुरुस्तीच्या जबाबदारीतून मुक्त झाले. त्यामुळे आता या रस्त्यांच्या देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारी व त्यासाठी येणारा खर्च महापालिकेच्या खांद्यावर पडला आहे. आता पुणे ग्रॅंड सायकल स्पर्धेसाठी पुन्हा एकदा महापालिकेकडून दीडशे कोटी रुपये खर्च करून रस्ते तयार केले जाणार आहेत..पूर्वीच्या निविदेत सुधारणा करत पथ विभागाने रस्त्याच्या कामासाठीचा दोष दायित्व कालावधी दहा वर्षांपर्यंत केला आहे. मात्र, हा कालावधीदेखील लवकरच संपुष्टात यावा, यासाठी महापालिका प्रशासन प्रयत्न करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही..महापालिकेने दोन वर्षांपूर्वी १०० किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची कामे केली होती. वेगवेगळ्या कामांसाठी संबंधित रस्त्यांवर खोदाई करण्यात आली. परिणामी या रस्त्यांचा दोषदायित्व कालावधी शिल्लक राहिला नाही. या रस्त्यांची कामे महापालिका करत आहे.- अनिरुद्ध पावसकर, प्रमुख, पथ विभाग, महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.