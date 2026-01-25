Pune News: पुण्यातील रस्ते मृत्यूचे सापळे; दुचाकीस्वार, पादचाऱ्यांचा सर्वाधिक बळी, सहा वर्षांत १९०० जणांचा मृत्यू!

-अनिल सावळेपुणे : शहरात मागील वर्षभरात रस्ते अपघातांमध्ये २९० नागरिकांचा बळी गेला. त्यामध्ये दुचाकीस्वार आणि पादचारी हेच सर्वाधिक बळी ठरल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. वाढते अपघात, ‘हिट अँड रन’ आणि रात्रीच्या अपघातांचा धोका रोखण्यासाठी महापालिका, पोलिस प्रशासनासह संबंधित यंत्रणांना पायाभूत सुधारणांसह वाहतूक नियमनाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे. .Pune News: सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ चौक उड्डाण पूल होणार खुला; सेनापती बापट रस्त्यावीरल वाहतूक कोंडी सुटणार! .पोलिस आयुक्तालयाच्या अहवालानुसार, रस्ते अपघातांमधील मृतांमध्ये दुचाकीस्वार आणि पादचाऱ्यांचे प्रमाण ९० टक्के आहे. याशिवाय ६३३ अपघातांत ७०३ जण गंभीर जखमी झाले आहेत. अपुऱ्या पायाभूत सुविधा, वाहनांची वाढती संख्या आणि बेशिस्त बेफाम वाहनचालकांमुळे ही गंभीर स्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे पादचारी आणि दुचाकीस्वारांच्या सुरक्षेसाठी स्वतंत्र उपाययोजनांवर भर द्यावा लागणार आहे. .पुणे शहरात २०१९ ते २०२५ या कालावधीत रस्ते अपघातांत एकूण एक हजार ९०० नागरिकांचा मृत्यू झाला. तर चार हजार ३८५ नागरिक गंभीर जखमी झाले आहेत. २०२१ नंतरच्या चार वर्षांत प्राणघातक अपघातांत २० टक्के, तर अपघाती मृत्यूंमध्ये १९ टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे आकडेवारी सांगते. याच कालावधीत गंभीर अपघातांत ७४ टक्के, तर जखमींच्या संख्येत ६१ टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली. ही बाब पुण्याच्या रस्त्यांवर नागरिकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने धोक्याची घंटा मानली जात आहे..सर्वाधिक असुरक्षितवर्ष २०२५ मधील अपघाती मृत्यूंचे विश्लेषण केल्यास, २० ते ४९ वयोगटातील पुरुषांचे प्रमाण सुमारे ५२ टक्के इतके आहे. म्हणजेच कुटुंबाचा कणा समजला जाणारा वयोगट सर्वाधिक धोक्यात आहे. दुसरीकडे, महिलांमध्ये ६० वर्षांवरील ज्येष्ठ महिलांचा मृत्यूदर लक्षणीय असून, महिला मृत्यूंपैकी सुमारे ३४ टक्के मृत्यू वृद्ध महिलांचे आहेत. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सुरक्षित पदपथ, झेब्रा क्रॉसिंग यांची तातडीची गरज आहे..हिट अँड रन’चे वाढते प्रकारप्राणघातक अपघातांपैकी ५४ टक्के अपघात ‘हिट अँड रन’ प्रकारातील आहेत. अपघातानंतर अनेक वाहनचालक पळून जातात. परिणामी गंभीर जखमींना वेळेवर उपचार मिळत नाहीत आणि मृत्यूचे प्रमाण वाढते..५५ टक्के अपघात महामार्गांवरपुणे शहरातील प्राणघातक अपघातांपैकी ५५ टक्के अपघात महामार्गांवर झाले आहेत. यामध्ये पुणे-सोलापूर महामार्ग (२८ टक्के) आणि पुणे-अहिल्यानगर महामार्ग (२७ टक्के) आघाडीवर आहेत. पुणे-मुंबई बाह्यवळण रस्त्यावरही मृत्यूदर सर्वाधिक असल्याचे निदर्शनास आले आहे. वेगमर्यादा, अपुऱ्या पायाभूत सुविधा आणि अवजड वाहनांची वर्दळ ही यामागील प्रमुख कारणे आहेत..पोलिस आयुक्तालयाकडून ठोस शिफारशीपादचाऱ्यांसाठी सुरक्षित पदपथ, झेब्रा क्रॉसिंगरात्री आणि सप्ताहअखेरीस पोलिस बंदोबस्तात वाढसक्षम पायाभूत सुविधा, पदपथांवरील अतिक्रमणे दूर करणेसार्वजनिक वाहतुकीला प्रोत्साहनदुचाकीस्वारांसाठी हेल्मेटचा वापर अनिवार्यवेगमर्यादा नियंत्रणासाठी कठोर कारवाईअपघातांच्या विश्लेषणासाठी ‘रस्ते सुरक्षा अहवाल’ प्रसिद्ध.Pune News: प्रवाशांसाठी महत्वाची बातमी! अनेक रेल्वेगाड्या शनिवार-रविवार रद्द; मोठी गैरसोय होणार, नेमकं काय कारण?.रात्री अन् ‘वीकेंड’ला धोकाशहरात रात्री आठ ते पहाटे तीन या वेळेत सुमारे ३७ टक्के प्राणघातक अपघात घडले आहेत. शुक्रवार, शनिवार आणि रविवार या दिवसांत अपघातांची संख्या तुलनेने अधिक असून, सप्ताहाच्या अखेरीस आणि रात्रीच्या वेळेत कडक वाहतूक अंमलबजावणीची गरज आहे. विशेष म्हणजे २०२५ मध्ये झालेल्या प्राणघातक अपघातांपैकी ५४ टक्के अपघात ‘हिट अँड रन’ स्वरूपाचे असल्याचेही समोर आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.