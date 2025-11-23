Pune RTO : नवले पूल अपघातानंतर आरटीओ ॲक्शन मोडवर! २० चालकांच्या डोळ्यांत दोष, कायमस्वरूपी तपासणी केंद्राची मागणी

पुणे : ट्रक, कंटेनरसारख्या अवजड वाहनांची वाहतूक करणाऱ्या चालकांना दूरचे दिसत नाही. काहींना मोतिबिंदू, तर काहींच्या चष्म्याचा नंबर वाढलेला; अनेकांना तर चष्मा लागला आहे, हेच माहीत नाही. शनिवारी खेड शिवापूर टोल नाक्याजवळ वाहनचालकांच्या डोळ्यांची तपासणी केली. तेव्हा ६० पैकी २० चालकांना दृष्टिदोष आढळला. डोळ्यांमध्ये दोष असेल, तर प्रवास सुरक्षित कसा होणार? असा प्रश्न निर्माण होतो. .नवले पूल अपघाताच्या पार्श्वभूमीवर पुणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने (आरटीओ) खेड शिवापूर टोल नाका येथे दोन वायुवेग पथकाची नियुक्ती केली आहे. या पथकाकडून वाहनांवर कारवाई केली जात आहे. शनिवारी सकाळी आरटीओ प्रशासन व दुधभाते नेत्रालयाच्या वतीने नेत्र तपासणी शिबिर झाले. यावेळी पुणे-सातारा महामार्गावर साताऱ्याहून पुण्याच्या दिशेने येणाऱ्या वाहनचालकांना थांबविण्यात आले. .वाहनाची तपासणी झाल्यानंतर चालकांच्या डोळ्याची तपासणी केली. शनिवारी एका दिवसात ६० चालकांच्या डोळ्याची तपासणी केली. त्यात २० चालकांना दृष्टिदोष आढळून आला. त्यांना तत्काळ चष्मे व अन्य उपायांबाबत माहिती दिली. या चालकांचे वय ३० ते ६० दरम्यान होते. यावेळी मोटार वाहन निरीक्षक कृष्णात बामणीकर, अमोल दराडे, अर्जुन खिंडारे, माधवी सोनार व अनुजा काळमेघ आदी उपस्थित होते..Loni Crime : भाडेकरूंची माहिती न दिल्याने लोणी काळभोरमध्ये घरमालकावर गुन्हा!.खेड शिवापूर टोल नाक्याजवळ शुक्रवारी सुमारे १००, तर शनिवारी ७५ वाहनांवर वायुवेग पथकाने कारवाई केली. यात लेन कटिंग, पासिंग संपलेले व अपुरे कागदपत्र असलेल्या वाहनांचा समावेश होता. कारवाई करताना आरटीओच्या निरीक्षकांनी चालकांचे समुपदेशन केले. तसेच, पुढील अपघात प्रवण क्षेत्राची माहिती दिली.मोटार ड्रायव्हिंग स्कूल ऑनर्स असोसिएशनचे राजू घाटोळे म्हणाले, ‘‘रस्ते अपघाताला आळा घालण्यासाठी परिवहन विभागाने कायमस्वरूपी तपासणी केंद्र सुरू करणे आवश्यक आहे. तपासणी केंद्रामुळे चालकांवर सकारात्मक दबाव निर्माण होईल.’’.अपघाताचे प्रमाण कमी करण्यासाठी विविध स्तरांवर आरटीओ प्रशासन काम करत आहे. वाहनांवर कारवाई करण्यासह समुपदेशन, नेत्रतपासणी व ब्रेथ ॲनालयझर चाचणी केली जात आहे.- अर्चना गायकवाड, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पुणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.