Pune RTO : नवले पूल अपघातानंतर आरटीओ ॲक्शन मोडवर! २० चालकांच्या डोळ्यांत दोष, कायमस्वरूपी तपासणी केंद्राची मागणी

Heavy Vehicle Driver Eyesight : नवले पूल अपघाताच्या पार्श्वभूमीवर पुणे आरटीओने खेड शिवापूर टोल नाक्यावर केलेल्या नेत्र तपासणी शिबिरात तपासणी केलेल्या ६० अवजड वाहनचालकांपैकी २० जणांना गंभीर दृष्टिदोष आढळला. यामुळे रस्त्यावर सुरक्षित प्रवास करण्यासाठी चालकांच्या डोळ्यांमध्ये दोष नसावा, या गंभीर विषयावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : ट्रक, कंटेनरसारख्या अवजड वाहनांची वाहतूक करणाऱ्या चालकांना दूरचे दिसत नाही. काहींना मोतिबिंदू, तर काहींच्या चष्म्याचा नंबर वाढलेला; अनेकांना तर चष्मा लागला आहे, हेच माहीत नाही. शनिवारी खेड शिवापूर टोल नाक्याजवळ वाहनचालकांच्या डोळ्यांची तपासणी केली. तेव्हा ६० पैकी २० चालकांना दृष्टिदोष आढळला. डोळ्यांमध्ये दोष असेल, तर प्रवास सुरक्षित कसा होणार? असा प्रश्‍न निर्माण होतो.

