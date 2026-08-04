RTO Portal Glitch: आरटीओच्या नव्या वाहन पोर्टलमुळे सेवा ठप्प, तांत्रिक अडचणी दूर करण्याची मोटार वाहन मालक-चालक संघाची मागणी

पुणे : परिवहन विभागाच्या वाहन व्यवस्थापनाच्या प्रणालीतील (वाहन पोर्टल) नवीन बदल केल्याने व्यवहारांना तांत्रिक अडचणी येत आहेत. यामध्ये नवीन वाहन नोंदणीसह, वाहन हस्तांतरण, कर्जनोंद अशा अनेक सेवांमध्ये तांत्रिक अडथळे येत आहेत. ही समस्या सोडविण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य मोटार वाहन मालक-चालक प्रतिनिधी संघाने परिवहन आयुक्त आणि पुण्याच्या प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांकडे निवेदन देत तातडीने सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे..नव्या प्रणालीमुळे वाहनधारक, वाहन विक्रेते आणि आरटीओ एजंट यांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत असून अनेक व्यवहार रखडले आहेत. वाहन हस्तांतरणासाठी अर्ज करताना आधार कार्डवरील नाव आणि पत्ता हा आरटीओच्या नोंदीतील माहितीशी तंतोतंत जुळणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. किरकोळ फरक असला तरी अर्ज स्वीकारला जात नाही. नावातील दुरुस्तीची सुविधा उपलब्ध असली तरी पत्त्यातील दुरुस्ती करता येत नसल्याने अनेक वाहन हस्तांतरणाची प्रकरणे प्रलंबित राहत आहेत, असे त्यांनी निवेदनात म्हटले आहे..यापूर्वी वाहन हस्तांतरणासोबत कर्ज नोंदवणे किंवा रद्द करणे अशी अनेक कामे एकाच प्रक्रियेत होत होती. मात्र आता प्रत्येक काम स्वतंत्रपणे करावे लागत आहे. त्याचबरोबर नवीन प्रणालीत एकावेळी केवळ एकच सेवा पूर्ण करता येत असल्याने सर्वांच्या अडचणी आणखी वाढल्या आहेत. एक काम पूर्ण होऊन स्मार्ट कार्ड मिळाल्यानंतरच पुढील प्रक्रिया सुरू करता येत असल्याने पूर्वी १० ते १५ दिवसांत पूर्ण होणारे व्यवहार आता दोन महिन्यांपर्यंत लांबत असल्याची तक्रार संघाने केली आहे. याशिवाय, वाहन हस्तांतरणावेळी नवीन मालकाचा भाडेकरार दुसऱ्या जिल्ह्यातील असल्यास अर्ज स्वीकारला जात नसल्याची तक्रार करण्यात आली आहे..शासनाच्या नव्या बदलांचे स्वागत असले तरी त्याचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसू नये. त्यामुळे वाहन प्रणालीतील तांत्रिक त्रुटी तातडीने दूर करून व्यवहार सुलभ करावेत, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य मोटार वाहन मालक-चालक प्रतिनिधी संघाने केली आहे. संघाने पर्यायी ओळख पडताळणीची सुविधाही उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.