Shiv Sena UBT Protest : रूपाली चाकणकर यांच्या घरासमोर आंदोलन; शिवसेनेच्या महिला पदाधिकाऱ्यांवर गुन्हा

पुणे : राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रूपाली चाकणकर यांच्या घरासमोर आंदोलन करणाऱ्या शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या महिला आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांवर नांदेड सिटी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला..महिला आघाडीच्या उपशहर संघटिका रेखा कोंडे, स्वाती कथलकर, विद्या होडे, सरोज कार्वेकर, स्नेहा कुलकर्णी, मृण्मयी लिमये, जयश्री भणगे यांच्यासह चार ते पाच महिला पदाधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबाबत पोलिस हवालदार नितीन खुटवड यांनी नांदेड सिटी पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. .Crime: मोकळ्या केसांना राख लाव अन्...; पतीच्या विचित्र कृत्याला पत्नीचा विरोध, रागाच्या भरात महिलेवर उकळती फिशकरी ओतली.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आत्महत्या करणाऱ्या महिलेबाबत असंवेदनशील वक्तव्य केल्याचा आरोप करून शिवसेना महिला आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी (ता.३१) राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रूपाली चाकणकर यांच्या घरासमोर दुपारी सव्वातिनाच्या सुमारास आंदोलन केले..घोषणाबाजी करत चाकणकर महिला आयोगाच्या अध्यक्षा आहेत, की महिलांचा अपमान करणाऱ्या प्रवक्त्या ? असा सवाल आंदोलनकर्त्यांनी उपस्थित केला. या आंदोलनात पोलिस परवानगी घेण्यात आली नव्हती. त्यामुळे हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सहायक पोलीस निरीक्षक अमृता पाटील तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.