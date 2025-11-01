पुणे

Shiv Sena UBT Protest : रूपाली चाकणकर यांच्या घरासमोर आंदोलन; शिवसेनेच्या महिला पदाधिकाऱ्यांवर गुन्हा

Case Filed Against Shiv Sena (UBT) Women's Wing Leaders : राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रूपाली चाकणकर यांच्या घरासमोर, आत्महत्या केलेल्या महिलेबाबत असंवेदनशील वक्तव्य केल्याचा आरोप करत, पोलिसांची परवानगी न घेता आंदोलन केल्याप्रकरणी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या महिला आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांवर नांदेड सिटी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
