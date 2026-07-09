पुणे

Manchar Milk Adulteration: मंचरदूध भेसळ प्रकरण : सहा आरोपींना पोलीस कोठडी, सात जणांना न्यायालयीन कोठडी

मंचर कृत्रिम दूध घोटाळ्यातील १३ आरोपींपैकी सहा जणांना पोलीस तर सात जणांना न्यायालयीन कोठडी; पुणे, अहमदनगर व ठाणेपर्यंत रॅकेटचा विस्तार उघड
Investigators believe the fake milk adulteration racket has links extending across Pune, Ahilyanagar and Thane districts.

Investigators believe the fake milk adulteration racket has links extending across Pune, Ahilyanagar and Thane districts.

Sakal
डी के वळसे पाटील
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मंचर : बनावट कृत्रिम दूध तयार करणाऱ्या टोळीतील १३ आरोपींपैकी सहा जणांना सोमवार(ता.१३)पर्यंत पोलीस कोठडी, तर उर्वरित सात आरोपींना न्यायालयीन कोठडी सुनावण्याचा आदेश घोडेगाव येथील प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी एस. एल.वैद्य यांनी गुरुवारी (ता. ९) दिला.

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