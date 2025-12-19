पुणे

Pune Crime : दौंड तालुक्यात शिक्षण व्यवस्थेला काळीमा; शिक्षकावर विनयभंग व ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा!

Minor Molestation Case : पारगाव (ता. दौंड) येथे शाळेतच अल्पवयीन विद्यार्थिनीचा विनयभंग केल्याप्रकरणी ४९ वर्षीय शिक्षकावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यवत पोलिसांनी आरोपी शिक्षकाला अटक करून पुढील तपास सुरू केला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
खुटबाव (पुणे) : पारगाव ( ता. दौंड) येथील एका शाळेमध्ये ४९ वर्षीय शिक्षकाने अल्पवयीन शालेय विद्यार्थिनीचा विनयभंग केला आहे. यावरून सदर शिक्षकावर विनयभंग व ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.सदर घटना गुरुवार दि.१८ रोजी दुपारी एक वाजताच्या सुमारास घडली. त्यानंतर ग्रामस्थ व शाळा पदाधिकाऱ्यांनी संबंधित शिक्षकाला चोप दिला आहे. याबाबत सविस्तर हकीगत अशी की, आरोपी शिक्षक प्रशांतकुमार हरिश्चंद्र गावडे ( राहणार, पारगाव तालुका दौंड ,जिल्हा पुणे)हा शाळेमध्ये विज्ञान प्रदर्शनाची तयारी चालू असताना इयत्ता

Pune Police Force

