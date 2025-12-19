Pune Crime : दौंड तालुक्यात शिक्षण व्यवस्थेला काळीमा; शिक्षकावर विनयभंग व ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा!

खुटबाव (पुणे) : पारगाव ( ता. दौंड) येथील एका शाळेमध्ये ४९ वर्षीय शिक्षकाने अल्पवयीन शालेय विद्यार्थिनीचा विनयभंग केला आहे. यावरून सदर शिक्षकावर विनयभंग व ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.सदर घटना गुरुवार दि.१८ रोजी दुपारी एक वाजताच्या सुमारास घडली. त्यानंतर ग्रामस्थ व शाळा पदाधिकाऱ्यांनी संबंधित शिक्षकाला चोप दिला आहे. याबाबत सविस्तर हकीगत अशी की, आरोपी शिक्षक प्रशांतकुमार हरिश्चंद्र गावडे ( राहणार, पारगाव तालुका दौंड ,जिल्हा पुणे)हा शाळेमध्ये विज्ञान प्रदर्शनाची तयारी चालू असताना इयत्ता .सहावीच्या वर्गात आला.वर्गातील एका अल्पवयीन विद्यार्थिनीचा उजवा हात हातात धरून “आपण दोघे मिळून स्पर्धेचे नंबर ठरवू” असे म्हणून तिच्या शेजारील बाकावर बसला. त्यानंतर त्यांनी फिर्यादी विद्यार्थिनीचा विनयभंग केला. या घटनेनंतर विद्यार्थिनीच्या पालकांनी फिर्यादी विद्यार्थिनीला घेऊन यवत पोलीस स्टेशनला तक्रार दिली.यावरुन आरोपीवर रात्री उशिरा गुन्हा दाखल करण्यात आला. अधिक तपास उपविभागीय पोलिस अधिकारी बापूराव दडस करत आहेत..Pune News: कारचालकानं डिलिव्हरी बॉयला उडवलं | Car Accident | CCTV Video | Sakal News.यासंदर्भात यवत पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक नारायण देशमुख म्हणाले की, सदर आरोपीला अटक करण्यात आले असून आज दौंड येथे कोर्टात दाखल केले जाणार आहे . त्यानंतर त्याला पोलीस कोठडी देण्यात येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.