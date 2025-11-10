पुणे

Pune News : दुर्मिळ 'एक्टोपिक किडनी'वर एकाच वेळी दोन रोबोटिक शस्त्रक्रिया; पुण्याच्या डॉक्टरांचा शोधनिबंध थेट जर्मनीतून प्रकाशित

Pioneering Robotic Surgery in Pune : पुण्यातील एस. रुग्णालयात, एकाच वेळी दोन रोबोटिक शस्त्रक्रिया करून 'एक्टोपिक किडनी' आणि मूत्रवाहिनीच्या अडथळ्याची दुर्मिळ व गुंतागुंतीची स्थिती यशस्वीरित्या हाताळल्याबद्दलचा शोधनिबंध जर्मनीतील 'जर्नल ऑफ रोबोटिक सर्जरी'मध्ये प्रकाशित झाला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : मूत्रपिंडासंबंधी गुंतागुंतीच्या समस्‍या असलेल्‍या रुग्‍णावर रोबोटिकच्या साह्याने दुर्बिणीद्वारे एकाच वेळी दोन शस्त्रक्रिया केल्या. एरंडवणेतील एस. रुग्‍णालयात झालेल्‍या या गुंतागुंतीच्‍या शस्त्रक्रियेबाबतचा शोधनिबंध जर्मनीतील ‘जर्नल ऑफ रोबोटिक सर्जरी’ नियतकालिकामध्‍ये प्रकाशित झाला आहे.

