Pune News : दुर्मिळ 'एक्टोपिक किडनी'वर एकाच वेळी दोन रोबोटिक शस्त्रक्रिया; पुण्याच्या डॉक्टरांचा शोधनिबंध थेट जर्मनीतून प्रकाशित

पुणे : मूत्रपिंडासंबंधी गुंतागुंतीच्या समस्या असलेल्या रुग्णावर रोबोटिकच्या साह्याने दुर्बिणीद्वारे एकाच वेळी दोन शस्त्रक्रिया केल्या. एरंडवणेतील एस. रुग्णालयात झालेल्या या गुंतागुंतीच्या शस्त्रक्रियेबाबतचा शोधनिबंध जर्मनीतील ‘जर्नल ऑफ रोबोटिक सर्जरी’ नियतकालिकामध्ये प्रकाशित झाला आहे. .पोटदुखीची तक्रार घेऊन ४१ वर्षीय पुरुष आला. तपासण्यांमध्ये त्याचे मूत्रपिंड शरीरातील सामान्य नैसर्गिक ठिकाणी असण्याऐवजी ओटीपोटात असल्याचे आढळून आले. या स्थितीला ‘एक्टोपिक किडनी’ असे म्हणतात. ही एक दुर्मिळ जन्मजात स्थिती असते. त्याशिवाय त्याला अनेक मुतखडेही झाल्याचे आढळले आणि मूत्रपिंड, मूत्रवाहिनी जोडणाऱ्या भागात अडथळा निर्माण झाला होता..Pune Crime News : अडीच वर्षांच्या चिमुकलीवर अत्याचार करणाऱ्या सावत्र बापाला २० वर्षे सश्रम कारावास; पुणे न्यायालयाचा मोठा निर्णय.साधारणतः अशा असामान्य शरीररचना आणि गुंतागुंतीचा धोका असलेल्या स्थितीवर उपचार करणे अत्यंत कठीण असते. याबाबत शस्त्रक्रिया दोन टप्प्यांत करण्याची शिफारस आहे. मात्र, रोबोटिक तंत्रज्ञानामुळे ‘पायलोलिथुमी आणि बक्कल म्युकोसल ग्राफ्ट’ (बीएमजी) या शस्त्रक्रिया एस. हॉस्पिटलचे अध्यक्ष व ज्येष्ठ मूत्ररोगतज्ज्ञ डॉ. सुरेश पाटणकर यांच्या नेतृत्वाखाली मूत्ररोगतज्ज्ञ डॉ. गुरुराज पडसलगी, डॉ. सचिन भुजबळ, डॉ. सौरभ उपलेंचवार यांनी केल्या..हे नवीन तंत्र गुंतागुंतीच्या मूत्रपिंडाच्या स्थितीत रोबोटिक तंत्रज्ञानाच्या वापरामध्ये एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. शास्त्रीय नियतकालिकामध्ये प्रकाशित होणारी अशा प्रकारची जगातील ही पहिलीच रोबोटिक शस्त्रक्रिया आहे, अशी माहिती डॉ. पाटणकर यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.