चिकन खाल्ल अन् भांडे धुण्यावरून वाद... पुण्यात MPSC च्या ५ विद्यार्थिनींचा रूममेटवर हल्ला, सदाशिव पेठेत काय घडलं?

पुण्यातील सदाशिव पेठेतील एका होस्टेलसदृश फ्लॅटमध्ये राहणाऱ्या MPSC (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग) परिक्षेची तयारी करणाऱ्या सहा तरुणींमध्ये चिकन बनवण्याच्या आणि भांडी धुण्याच्या क्षुल्लक वादातून गंभीर घटना घडली आहे. १४ सप्टेंबर २०२५ रोजी रात्री या वादाने हिंसक वळण घेतले, ज्यामध्ये पाच विद्यार्थिनींनी त्यांच्या रूममेटवर हल्ला केला. या प्रकरणी खडक पोलिसांनी पाच आरोपी तरुणींवर गुन्हा दाखल केला असून तपास सुरू आहे..काय घडलं सदाशिव पेठेत?सदाशिव पेठेतील एका वन रूम किचन फ्लॅटमध्ये या सहा तरुणी भाड्याने राहतात. सर्व जणी MPSC परिक्षेची तयारी करत असून, सरकारी अधिकारी बनण्याचे स्वप्न बाळगून पुण्यात आल्या आहेत. मात्र, १४ सप्टेंबरच्या रात्री १० वाजण्याच्या सुमारास एका साध्या कारणावरून त्यांच्यातील वाद विकोपाला गेला. फिर्यादी तरुणीने दुपारी चिकन बनवले होते, परंतु बेसीन साफ न केल्याचा आरोप तिच्यावर ठेवण्यात आला. यावरून एका तरुणीने फिर्यादीला शिवीगाळ सुरू केली. "तू बेसीन साफ केले नाहीस," असा आरोप करत तिने भांडणाला सुरुवात केली. फिर्यादीने "मी दुपारीच बेसीन साफ केले आहे, तू जोरात बोलू नको," असे सांगितले. मात्र, यावर तरुणीने तिला भिंतीवर ढकलले आणि इतर चार मुलींनी तिच्यावर हल्ला केला..हल्ल्याची धक्कादायक माहितीप्रत्यक्षदर्शींनुसार, फिर्यादी तरुणीला कोपऱ्यात गाठून तिला भिंतीवर आपटण्यात आले. यानंतर तिला लाथा-बुक्क्यांनी आणि चापट्यांनी मारहाण करण्यात आली. तिच्या गालावर चार-पाच चापट्या मारल्या गेल्या आणि खाली पाडून तिला बेदम मारहाण करण्यात आली. या हल्ल्यातून सुटका करून घेत फिर्यादीने धावत बाहेर जाऊन ११२ या आपत्कालीन क्रमांकावर संपर्क साधला. खडक पोलीस ठाण्याचे हवालदार एस. व्ही. पाटील यांनी घटनास्थळी भेट देऊन तपास सुरू केला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पाचही आरोपींवर गुन्हा दाखल झाला असून त्यांची चौकशी सुरू आहे..Pune Crime : कोथरुडमध्ये गोळीबार; गाडीला साईड न दिल्याचा वाद की काहीतरी मोठं?.सरकारी नोकरीचे स्वप्न धोक्यात?MPSC परिक्षा पास होऊन सरकारी अधिकारी बनण्यासाठी एक महत्त्वाची अट आहे की, उमेदवारावर कोणताही गुन्हा दाखल नसावा. या घटनेमुळे पाचही आरोपी तरुणींच्या भविष्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या तरुणी मागील तीन ते चार दिवसांपासून फिर्यादीला एकटे गाठून क्षुल्लक कारणांवरून भांडण करत होत्या, अशी माहिती पोलिसांनी दिली. या प्रकरणाने संपूर्ण परिसरात खळबळ उडाली आहे..खडक पोलीस ठाण्यात २३ वर्षीय फिर्यादी तरुणीने दिलेल्या तक्रारीनुसार, पाचही आरोपींवर भारतीय दंड संहितेच्या संबंधित कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिस हवालदार एस. व्ही. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली तपास सुरू आहे. या प्रकरणात प्रत्यक्षदर्शींचे जबाब आणि इतर पुरावे गोळा केले जात आहेत. स्थानिक नागरिक आणि विद्यार्थी यांच्यात या घटनेची जोरदार चर्चा आहे..Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.