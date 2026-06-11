पुणे

Pune Crime : पुण्यात खळबळजनक घटना ! जिम मालकावर चार अल्पवयीन मुलांनी झाडल्या गोळ्या, धक्कादायक कारण आले समोर

Sahakar Nagar Attack : पुण्यातील सहकारनगरमध्ये १० जून रात्री जिम मालक योगेश बनेकर यांच्यावर गोळीबार झाला. दोन दुचाकींवरून आलेल्या चार आरोपींनी अचानक हल्ला करत तीन राऊंड फायरिंग केली.
Pune Crime

Pune Crime

esakal

Yashwant Kshirsagar
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पुण्यातील सहकारनगर परिसरात बुधवारी (१० जून) रात्री १० वाजण्याच्या सुमारास एका तरुणावर चार अल्पवयीन मुलांनी गोळीबार केल्याची घटना घडली. या हल्ल्यात जिम मालक योगेश बनेकर या तरुणाला दोन गोळ्या लागल्या. त्याला तातडीने खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून त्याची प्रकृती स्थिर आहे.

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