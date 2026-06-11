Pune Crime : पुण्यात खळबळजनक घटना ! जिम मालकावर चार अल्पवयीन मुलांनी झाडल्या गोळ्या, धक्कादायक कारण आले समोर

पुण्यातील सहकारनगर परिसरात बुधवारी (१० जून) रात्री १० वाजण्याच्या सुमारास एका तरुणावर चार अल्पवयीन मुलांनी गोळीबार केल्याची घटना घडली. या हल्ल्यात जिम मालक योगेश बनेकर या तरुणाला दोन गोळ्या लागल्या. त्याला तातडीने खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून त्याची प्रकृती स्थिर आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, योगेश बनेकर आपल्या नियमित मार्गाने दुचाकीवरून जात असताना दोन दुचाकींवरून आलेल्या चार अल्पवयीन तरुणांनी त्याच्यावर अचानक गोळीबार केला. आरोपींनी तीन राऊंड फायरिंग केली. यातील दोन गोळ्या बनेकर यांना लागल्या. हल्लेखोरांकडे पिस्तूलासह धारदार शस्त्रेही होती. जुन्या वैरातून हा हल्ला करण्यात आल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले आहे. आरोपींनी आधी रेकी केल्याचा संशय पोलिसांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे..Pune Bomb Case: यूट्यूबवरून बॉम्ब बनवायला शिकला, फक्त ४०० रुपयांत उडवली पुण्याची झोप; आरोपीबाबत धक्कादायक खुलासा.घटनेची माहिती मिळताच सहकारनगर पोलिस ठाणे व गुन्हे शाखेच्या पथकाने तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिस उपायुक्त मिलिंद मोहिते यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक पोलिसांनी परिसरात नाकेबंदी करून सीसीटीव्ही फुटेज, प्रत्यक्षदर्शींची माहिती आणि तांत्रिक तपासाच्या आधारे आरोपींचा शोध घेतला..अवघ्या एका तासात चौघांनाही अटकघटनेच्या एका तासाच्या आत पोलिसांनी यशस्वी कारवाई करत चारही आरोपींना ताब्यात घेतले आहे. आरोपींची ओळख पटली असून त्यांची कसून चौकशी सुरू आहे. पोलिसांनी त्यांच्याकडून पिस्तूल व इतर शस्त्रे जप्त केली आहेत. सदर प्रकरणी सहकारनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.