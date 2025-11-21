Pune News : अजित पवारांचा निर्णय; सहकार संकुलात तीन नवीन मजले, एक मजला केंद्र सरकारसाठी राखीव

पुणे : केंद्रीय सहकार मंत्रालयाचे प्रादेशिक निबंधक कार्यालय पुण्यात सुरू करण्याची घोषणा यापूर्वीच झाली आहे. आता कार्यालयासाठीची जागा निश्चित झाली असून, शिवाजीनगर परिसरात बांधकाम सुरू असलेल्या ‘सहकार संकुला’तील एक मजला या कार्यालयासाठी देण्यात येणार आहे. यामुळे प्रादेशिक सहकार संबंधित कामकाज अधिक सुलभ होण्यास मदत होणार आहे..साखर संकुलासमोर ‘सहकार संकुल’ या प्रशासकीय इमारतीचा आराखडा, सुविधा आणि कामाबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मुंबईत बैठक घेतली. यात सहकार विभागाला पवार यांनी सूचना केल्या आहेत. मध्यवर्ती इमारतीतील सहकार आयुक्तालय या नवीन इमारतीमध्ये स्थलांतरित होणार आहे. त्यामुळे सध्या विविध ठिकाणी असलेली सहकार विभागाची महत्त्वाची कार्यालये एका छताखाली येणार आहेत..या इमारतीमध्ये तीन मजले वाढविण्याचा आणि त्यापैकी एक मजला केंद्रीय सहकार विभागाला देण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. आता या एकाच इमारतीमध्ये सहकार विभागाचे राज्याचे आणि केंद्राचे कार्यालय एकाच छताखाली येणार आहे. दरम्यान, सहकार विभागाच्या काही कार्यालयांना वडाळा येथील वस्तू व सेवाकर भवन येथे जागा उपलब्ध करून देण्याबाबतही या बैठकीमध्ये चर्चा झाली..Malegaon Crime : मालेगावात गुन्हेगारीवर पोलिसांचा ‘कोंबिंग ऑपरेशन’चा बडगा; १८ दिवसांत २० आरोपींना जेरबंद, अवैध शस्त्रसाठा जप्त.पुण्यात सहकार संकुलाच्या इमारतीमध्ये एक मजला केंद्रीय सहकार विभागाच्या प्रादेशिक कार्यालयासाठी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच या इमारतीमध्ये तीन मजले वाढविण्यात येणार आहेत.- प्रवीण दराडे, प्रधान सचिव, सहकार विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.