Pune News : अजित पवारांचा निर्णय; सहकार संकुलात तीन नवीन मजले, एक मजला केंद्र सरकारसाठी राखीव

Regional Office of Central Cooperative Department in Pune : पुण्यातील सहकार संकुलामध्ये केंद्रीय सहकार विभागाच्या प्रादेशिक कार्यालयासाठी एक स्वतंत्र मजला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून तीन नवीन मजलेही वाढवले जाणार आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : केंद्रीय सहकार मंत्रालयाचे प्रादेशिक निबंधक कार्यालय पुण्यात सुरू करण्याची घोषणा यापूर्वीच झाली आहे. आता कार्यालयासाठीची जागा निश्चित झाली असून, शिवाजीनगर परिसरात बांधकाम सुरू असलेल्या ‘सहकार संकुला’तील एक मजला या कार्यालयासाठी देण्यात येणार आहे. यामुळे प्रादेशिक सहकार संबंधित कामकाज अधिक सुलभ होण्यास मदत होणार आहे.

