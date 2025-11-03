Pune News : दांपत्य मृत्यूप्रकरणी आरोग्य यंत्रणांचे हात वर; आरोग्य विभागाच्या समितीकडून अंतिम मत देण्याबाबत असमर्थता

पुणे : सह्याद्री रुग्णालयातील यकृत प्रत्यारोपणानंतर कोमकर दांपत्याचा मृत्यू होऊन दोन महिन्यांहून अधिक कालावधी उलटला आहे. याबाबतची जबाबदारी निश्चित करण्याची जबाबदारी असलेल्या आरोग्य यंत्रणा (राज्य आरोग्य विभाग व ससून रुग्णालय) हे आपली जबाबदारी दुसऱ्यांवर ढकलत आहेत. राज्य आरोग्य विभागाने याबाबतचा अंतिम अहवाल देण्याबाबत तो राज्य सल्लागार समितीकडे पाठवला आहे, तर ससून रुग्णालय प्रशासनाने त्यांच्याकडे यकृततज्ज्ञ उपलब्ध नसल्याचे कारण देत हे प्रकरण दुसऱ्या रुग्णालयाकडे पाठवावे, यासाठी हे प्रकरण पुन्हा डेक्कन पोलिस ठाण्याकडे पाठवले आहे..ऑगस्टमध्ये झालेल्या या प्रत्यारोपणाच्या घटनेत पती-पत्नीचा मृत्यू झाला होता. बापू कोमकर यांचा डेक्कन येथील सह्याद्री रुग्णालयात १५ ऑगस्ट रोजी यकृत प्रत्यारोपणानंतर काही तासांतच मृत्यू झाला. त्यानंतर २२ ऑगस्ट रोजी बापू कोमकर यांना यकृताचा तुकडा दान करणारी त्यांची पत्नी कामिनी यांचाही मृत्यू झाला. कामिनी यांना कोणत्याही सहव्याधी नव्हत्या. या घटनेनंतर आरोग्य विभागाने यामध्ये स्वतःहून दखल घेत या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी तज्ज्ञांची उच्चस्तरीय समिती नेमली. यामध्ये आंतरराष्ट्रीय यकृत प्रत्यारोपण तज्ज्ञांचा सहभाग होता. त्यांच्या अनेक बैठका झाल्या. परंतु, या समितीने यावर काही निर्णय देण्याबाबत असमर्थता दर्शवली..Crime: 'तुझ्यामुळे माझी बहीण गेली...'! मामाचे शब्द ऐकताच भाचा संतापला; रागात खेळच संपवला, वादाचं कारण काय?.दरम्यान, गेल्या गुरुवारी (ता. ३०) पुणे परिमंडळाचे आरोग्य विभागाचे उपसंचालक डॉ. भगवान पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या दृक-श्राव्य कॉन्फरन्समध्ये या प्रकरणाची चौकशी आता राज्य सल्लागार समितीकडून करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.या समितीच्या शिफारशींनुसार पुढील कारवाई केली जाणार आहे. राज्य सल्लागार समितीत आरोग्य विभागाचे सचिव, राज्य व राष्ट्रीय अवयव प्रत्यारोपण समन्वय समितीचे सदस्य, कायदेतज्ज्ञ तसेच वरिष्ठ वैद्यकीय तज्ज्ञ अशा एकूण १६ सदस्यांचा समावेश आहे, अशी माहिती डॉ. पवार यांनी दिली. .दरम्यान, नातेवाइकांच्या तक्रारीनंतर डेक्कन पोलिसांनी या प्रकरणात वैद्यकीय निष्काळजीपणा झाला आहे का, याबाबतची चौकशी करण्यासाठी हे प्रकरण ससून रुग्णालयाकडे पाठवले. मात्र, रुग्णालयाने त्यांच्याकडे पोटविकारतज्ज्ञ किंवा यकृततज्ज्ञ नसल्याचे कारण देत याबाबत समिती स्थापन करून चौकशी करण्याचे टाळले, तसेच हे प्रकरण दुसरीकडे चौकशीसाठी पाठवावे, अशी विनंती डेक्कन पोलिसांना करण्यात येणार असल्याची माहिती रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. यल्लपा जाधव यांनी दिली. दरम्यान, याबाबत मृत दांपत्याच्या चौकशीतील विलंबाबद्दल नातेवाइकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.