पुणे

Daund Shirdi Express : दौंड कॅार्ड लाइन स्थानकावर पुणे–साईनगर शिर्डी एक्सप्रेसचे जल्लोषात स्वागत; नगराध्यक्षा दुर्गादेवी जगदाळे यांच्याकडून हिरवा झेंडा

पुणे–साईनगर शिर्डी एक्सप्रेसला दौंड कॅार्ड लाइन स्थानकावर नगराध्यक्षा दुर्गादेवी जगदाळे यांच्याकडून हिरवा झेंडा; स्थानिक मान्यवरांच्या उपस्थितीत उत्साहात स्वागत
Inbound Return Logistics: Operational Parameters of Shirdi-Pune Late Night Rail Transit

Inbound Return Logistics: Operational Parameters of Shirdi-Pune Late Night Rail Transit

Sakal

प्रफुल्ल भंडारी
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दौंड : पुणे - साईनगर शिर्डी एक्सप्रेसचे दौंड कॅार्ड लाइन रेल्वे स्थानकावर स्वागत करण्यात आले. दौंड नगरपालिकेच्या नगराध्यक्षा दुर्गादेवी जगदाळे यांनी या एक्सप्रेसला हिरवा झेंडा दाखविला.

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