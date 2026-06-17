Daund Shirdi Express : दौंड कॅार्ड लाइन स्थानकावर पुणे–साईनगर शिर्डी एक्सप्रेसचे जल्लोषात स्वागत; नगराध्यक्षा दुर्गादेवी जगदाळे यांच्याकडून हिरवा झेंडा

दौंड : पुणे - साईनगर शिर्डी एक्सप्रेसचे दौंड कॅार्ड लाइन रेल्वे स्थानकावर स्वागत करण्यात आले. दौंड नगरपालिकेच्या नगराध्यक्षा दुर्गादेवी जगदाळे यांनी या एक्सप्रेसला हिरवा झेंडा दाखविला..पुणे जिल्ह्यातील सोनवडी ( ता. दौंड) येथील रेल्वे उड्डाण पुलाखालील दौंड कॅार्ड लाइन रेल्वे स्थानकावर पुणे - साईनगर शिर्डी एक्सप्रेसचे स्वागत करण्यात आले. पुणे रेल्वे स्थानक येथे रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी हिरवा झेंडा दाखवून या रेल्वे सेवेचा शुभारंभ केला होता. त्यानंतर दौंड कॅार्ड लाइन रेल्वे स्थानकावर नगराध्यक्षा दुर्गादेवी जगदाळे, उपनगराध्यक्ष छाया थोरात, नगरपालिकेचे आजी - माजी पदाधिकार्यांनी एक्सप्रेसचे स्वागत केले. एक्सप्रेसला दुर्गादेवी जगदाळे यांनी हिरवा झेंडा दाखविल्यानंतर एक्सप्रेस अहिल्यानगरच्या दिशेने रवाना झाली..रेल्वेचे वरिष्ठ विभागीय अभियंता प्रशांत पाटील, वाणिज्य विभागाच्या अधिकारी सुधा राणी, स्टेशन मास्तर संदीपकुमार सिंग यांच्यासह दौंड लोहमार्ग पोलिस व रेल्वे सुरक्षा दलाचे अधिकारी आणि अंमलदार या वेळी उपस्थित होते..दररोज धावणारी पुणे - साईनगर शिर्डी एक्सप्रेस पुण्याहून सकाळी ६ वाजून ५५ मिनिटांनी सुटून दौंड कॅार्ड लाइन स्थानकावर सकाळी ७ वाजून ५३ मिनिटांनी दाखल होऊन ७ वाजून ५५ मिनिटांनी अहिल्यानगरच्या दिशेने रवाना होईल. दौंड कॅार्ड लाइन स्थानकावरून रवाना झाल्यानंतर श्रीगोंदा रोड - अहिल्यानगर - राहुरी व बेलापूर स्थानकांवर थांबा घेत साईनगर येथे दुपारी १२ वाजता ही एक्सप्रेस दाखल होईल..परतीच्या प्रवासात साईनगर शिर्डी - पुणे एक्सप्रेस साईनगर रेल्वे स्थानकावरून दररोज सायंकाळी ६ वाजून १० मिनिटांनी रवाना होईल. दौंड कॅार्ड लाइन स्थानकावर रात्री ९ वाजून ५३ मिनिटांनी दाखल होऊन रात्री ११ वाजून ५५ मिनिटांनी पुणे रेल्वे स्थानक येथे पोचेल. दक्षिण भारत व पश्चिम महाराष्ट्रातून दौंड कॅार्ड लाइन रेल्वे स्थानक मार्गे साईनगर शिर्डी कडे जाणारे प्रवासी व साईभक्तांचा प्रवास या एक्सप्रेसमुळे सुलभ व गतिमान होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.