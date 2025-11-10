पुणे

Suhana Swasthyam 2025 : आरोग्याचा महोत्सव ‘सुहाना स्वास्थ्यम्‌’; पुण्यात पाच डिसेंबरपासून नामवंत वक्त्यांचे मार्गदर्शन अन् दर्जेदार कार्यक्रम

Sakal's 'Suhana Swasthyam' Festival Returns : 'सकाळ माध्यम समूहा'तर्फे आयोजित 'सुहाना स्वास्थ्यम्' या सर्वांगीण आरोग्याच्या महोत्सवाचे यंदा ५ ते ७ डिसेंबर दरम्यान पुण्यात आयोजन करण्यात आले असून, यात 'अमृतानुभव' (संत ज्ञानेश्वर महाराजांवर आधारित कार्यक्रम), लोकप्रिय गायिका सुनिधी चौहान यांचा कॉन्सर्ट आणि श्री एम यांच्यासह नामवंत वक्त्यांच्या मार्गदर्शन सत्रांचा समावेश आहे.
पुणे : संतुलित जीवनाचा मार्ग दाखविणारा सर्वांगीण आरोग्याचा भव्य महोत्सव म्हणजे ‘सुहाना स्वास्थ्यम्’! ‘सकाळ माध्यम समूहा’तर्फे समाजाच्या समग्र कल्याणाच्या उद्देशातून आयोजित या आगळ्यावेगळ्या महोत्सवाचे यंदा चौथे वर्ष आहे. या वर्षी हा महोत्सव अधिक व्यापक झाला असून, ५ ते ७ डिसेंबर दरम्यान पुण्यात विविध ठिकाणी हा महोत्सव होणार आहे.

Sakal
