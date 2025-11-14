Suhana Swasthyam 2025 : जाणून घ्या, आर्थिक फसवणूक टाळण्याचा मार्ग; ‘स्वास्थ्यम्’ महोत्सवात चंद्रलेखा एम. आर. यांचे मार्गदर्शन

पुणे : आर्थिक व्यवहार अधिकाधिक डिजिटल होत असतानाच्या काळात आर्थिक फसवणूक टाळणे हे आजघडीला सर्वात मोठे आव्हान आहे. त्यासाठी भारतातील आर्थिक फसवणुकीचे प्रकार समजावून घेत त्यापासून स्वतःचे संरक्षण करण्याचे उपाय पर्सनल फायनान्स क्षेत्रातील तज्ज्ञ चंद्रलेखा एम. आर. यांच्याकडून जाणून घेण्याची संधी पुणेकरांना मिळणार आहे..निमित्त आहे, ‘सकाळ’ प्रस्तुत ‘सुहाना स्वास्थ्यम्’ या महोत्सवाचे. ‘सुहाना मसाले’ हे या महोत्सवाचे मुख्य प्रायोजक असून, विश्वकर्मा विद्यापीठ हे सहप्रायोजक आहेत. मानसिक, शारीरिक, भावनिक, आर्थिक, सामाजिक अशा आरोग्याच्या सर्व पैलूंना स्पर्श करणाऱ्या या महोत्सवांतर्गत सात डिसेंबरला हॉटेल कॉनरॉड येथे विशेष व्याख्यान सत्रांचे आयोजन करण्यात आले आहे. यात दुपारी २.४५ वाजता चंद्रलेखा यांचे ‘भारतातील आर्थिक गैरव्यवहारांचे प्रकार आणि खबरदारी’ या विषयावरील मार्गदर्शन सत्र होणार आहे..पर्सनल फायनान्सबाबत इन्स्टाग्राम, यू-ट्यूबसारख्या समाजमाध्यमांवरून छोट्या-छोट्या व्हिडिओंद्वारे प्रभावी मार्गदर्शन करणाऱ्या चंद्रलेखा या बंगळूरमधील युवा उद्योजिका आहेत. त्यांनी सीएमए आणि सीआयए अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर ‘केपीएमजी’ या सेवा क्षेत्रातील कंपनीमध्ये दोन वर्षे काम केले. लोकांना आर्थिक नियोजन कसे करावे, आर्थिक निर्णय कसे घ्यावेत, याचे मार्गदर्शन करण्याच्या उद्देशाने नोकरी सोडून त्यांनी या क्षेत्रात पदार्पण केले..Sangli Crime: सांगलीत तो डबल मर्डर नव्हे! खून करताना सहकाऱ्यांचाच चाकू लागला अन् हल्लेखोराचा मृत्यू झाला, धक्कादायक माहिती समोर...चंद्रलेखा यांनी पर्सनल फायनान्सबाबत एका छताखाली सर्व माहिती देणाऱ्या ‘जॉईन डाइम डॉट इन’ या स्टार्टअप कंपनीची स्थापना केली. ही कंपनी पर्सनल फायनान्सबाबत, म्हणजे कर, विमा, आर्थिक गुंतवणूक आदी विषयांवर माहिती देणारा आशय तयार करते. त्यांचे इन्स्टाग्रामवर दहा लाखांहून अधिक फॉलोअर्स असून, प्रत्येक व्यक्ती आपल्या पैशांवर नियंत्रण ठेवू शकते, आपल्या फायनान्सचे आपण ‘सीईओ’ होऊ शकतो, याची जाणीव करून देण्यासाठी त्या काम करतात..व्याख्यानाबाबत...कधी : ७ डिसेंबरकेव्हा : दुपारी २.४५ वाजताकुठे : हॉटेल कॉनरॉड,मंगलदास रस्ता, संगमवाडी.अशी करा नावनोंदणीचंद्रलेखा यांचे हे व्याख्यान संगमवाडीच्या मंगलदास रस्त्यावरील हॉटेल कॉनरॉड येथे होणार आहे. त्यांच्या मार्गदर्शन सत्रासह दिवसभरात विविध वक्त्यांची मार्गदर्शन सत्रे होणार आहेत. या सत्रांना विनामूल्य प्रवेश आहे, मात्र नोंदणी आवश्यक आहे. नोंदणीसाठी बातमीसोबत दिलेला क्यूआर कोड स्कॅन करावा, असे आवाहन ‘सकाळ माध्यम समूहा’ने केले आहे..‘पर्सनल फायनान्स’ सोप्या शब्दांतआपल्या देशात पर्सनल फायनान्स म्हणजे कठीण बाब आहे, असे समजून बहुतांश लोक त्याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर चंद्रलेखा यांनी जागरूकता निर्माण करण्यासाठी काम करण्याचा निर्णय घेतला. पर्सनल फायनान्स सोप्या शब्दात समजावून सांगणे ही त्यांची खासियत आहे. व्हिडिओतून अगदी महत्त्वाच्या टिप्स देऊन त्या गुंतवणूकदारांना मदत करतात; त्यामुळे अल्पावधीतच त्या लाखो लोकांपर्यंत पोहोचल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.