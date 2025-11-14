पुणे

Suhana Swasthyam 2025 : जाणून घ्या, आर्थिक फसवणूक टाळण्याचा मार्ग; ‘स्वास्थ्यम्’ महोत्सवात चंद्रलेखा एम. आर. यांचे मार्गदर्शन

Expert Talk on Financial Fraud Prevention : पुण्यातील 'सकाळ' प्रस्तुत 'सुहाना स्वास्थ्यम्' महोत्सवामध्ये ७ डिसेंबर रोजी पर्सनल फायनान्स तज्ज्ञ चंद्रलेखा एम. आर. यांचे 'भारतातील आर्थिक गैरव्यवहारांचे प्रकार आणि खबरदारी' या विषयावर व्याख्यान सत्र आयोजित करण्यात आले आहे.
Expert Talk on Financial Fraud Prevention

Expert Talk on Financial Fraud Prevention

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : आर्थिक व्यवहार अधिकाधिक डिजिटल होत असतानाच्या काळात आर्थिक फसवणूक टाळणे हे आजघडीला सर्वात मोठे आव्हान आहे. त्यासाठी भारतातील आर्थिक फसवणुकीचे प्रकार समजावून घेत त्यापासून स्वतःचे संरक्षण करण्याचे उपाय पर्सनल फायनान्स क्षेत्रातील तज्ज्ञ चंद्रलेखा एम. आर. यांच्याकडून जाणून घेण्याची संधी पुणेकरांना मिळणार आहे.

Loading content, please wait...
pune
Sakal
Finance
Fraud case news
Investment
health

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com