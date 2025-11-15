Sakal Suhana Swasthyam 2025 : संरक्षण दलांचे अंतरंग उलगडणार; ‘स्वास्थ्यम्’मध्ये निवृत्त लेफ्टनंट जनरल विनोद जी. खंडारे यांचे व्याख्यान

पुणे : संरक्षण दले हा प्रत्येक भारतीयांसाठी अभिमानाचा आणि गौरवाचा विषय. ही संरक्षण दले कशाप्रकारे काम करतात, तेथील शिस्त, सैनिकांचे आरोग्य कसे सांभाळले जाते, नेतृत्त्व कसे घडते, अशा अनेक बाबी भारतीय लष्करातील अनुभवी अधिकारी निवृत्त लेफ्टनंट जनरल विनोद जी. खंडारे यांच्याकडून जाणून घेण्याची संधी मिळणार आहे. .निमित्त आहे, ‘सकाळ’ प्रस्तुत ‘सुहाना स्वास्थ्यम्’ महोत्सवाचे. ‘सुहाना मसाले’ महोत्सवाचे मुख्य प्रायोजक असून विश्वकर्मा विद्यापीठ सहप्रायोजक आहेत. महोत्सवांतर्गत सात डिसेंबरला हॉटेल कॉनराड येथे होणाऱ्या विशेष व्याख्यान सत्रांमध्ये खंडारे यांच्या व्याख्यानाचा समावेश आहे. दुपारी १२.३० वाजता होणाऱ्या सत्राचा विषय ‘संरक्षण दलातील शिस्त, आरोग्य आणि नेतृत्त्व’ असा आहे. या सत्राला विनामूल्य प्रवेश आहे, मात्र नोंदणी आवश्यक आहे. नोंदणीसाठी बातमीत दिलेला क्यूआर कोड स्कॅन करावा, असे आवाहन ‘सकाळ माध्यम समूहा’ने केले आहे..खंडारे यांनी चार दशकांहून अधिक काळ भारतीय सैन्यात विविध महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या सांभाळल्या. मार्च २०२२ ते मे २०२५ या कालावधीत केंद्र सरकारच्या संरक्षण मंत्रालयात प्रधान सल्लागार म्हणून जबाबदारी सांभाळली. त्यापूर्वी ते राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेच्या सचिवालयात तीन वर्षे लष्करी सल्लागार म्हणून कार्यरत होते. संरक्षण गुप्तचर संस्थेचे महासंचालक आणि ‘एकत्रित संरक्षण कर्मचारी-गुप्तचर विभागा’चे उपप्रमुख म्हणूनही त्यांनी काम पाहिले..Narayangaon Crime : गावठी कट्टा बाळगल्या प्रकरणी जीएमआरटी प्रकल्पातील कंत्राटी कामगारासह दोन जणांना अटक!.भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात १९८८ मध्ये सियाचिन ग्लेशियरच्या उंचीवरील नियंत्रणासाठी तीव्र लढाया सुरू असताना खंडारे यांनी प्रत्यक्ष तळावर सेवा बजावली. जम्मू-काश्मीरच्या अंतर्गत भागात आणि ईशान्य भारतात दहशतवादविरोधी कारवायांमध्येही त्यांनी सक्रिय सहभाग घेतला. आपल्या सेवाकाळात त्यांनी तांत्रिक आणि मानवी गुप्तचर व्यवस्थेमध्ये रणांगणापासून धोरणात्मक पातळीपर्यंत समन्वय साधून ती अधिक परिणामकारक केली. त्यांना परम विशिष्ट सेवा पदक (पीव्हीएसएस), अति विशिष्ट सेवा पदक (एव्हीएसएम) आणि सेना पदक (एसएम) सन्मानांनी गौरविण्यात आले आहे..निर्णायक सुरक्षा मोहिमांमध्ये योगदानआपल्या लष्करी कारकिर्दीत निवृत्त लेफ्टनंट जनरल विनोद जी. खंडारे यांनी देशातील अत्यंत महत्त्वाच्या सुरक्षा घडामोडींचा प्रत्यक्ष अनुभव घेतला आहे. पठाणकोट, उरी, नगरोटा, संजुवन, पुलवामा आणि पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्यांच्या काळात त्यांनी सरकारी आणि लष्करातील निर्णय प्रक्रियेत सक्रिय भूमिका बजावली. त्यांच्या धोरणात्मक विचारशक्ती आणि सल्ल्याच्या आधारे देशाने पश्चिम आणि पूर्व सीमांवरील सर्जिकल स्ट्राईक, बालाकोट हवाई कारवाई आणि ऑपरेशन सिंदूर यांसारख्या निर्णायक मोहिमा यशस्वीपणे राबवल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.