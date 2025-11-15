पुणे

Sakal Suhana Swasthyam 2025 : संरक्षण दलांचे अंतरंग उलगडणार; ‘स्वास्थ्यम्’मध्ये निवृत्त लेफ्टनंट जनरल विनोद जी. खंडारे यांचे व्याख्यान

The 'Sakal Suhana Swasthyam' Event : भारतीय लष्करातील निवृत्त लेफ्टनंट जनरल विनोद जी. खंडारे हे 'सकाळ' प्रस्तुत 'सुहाना स्वास्थ्यम्' महोत्सवांतर्गत ७ डिसेंबर रोजी 'संरक्षण दलातील शिस्त, आरोग्य आणि नेतृत्त्व' या विषयावर विशेष व्याख्यान देणार असून, त्यासाठी विनामूल्य नोंदणी आवश्यक आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : संरक्षण दले हा प्रत्येक भारतीयांसाठी अभिमानाचा आणि गौरवाचा विषय. ही संरक्षण दले कशाप्रकारे काम करतात, तेथील शिस्त, सैनिकांचे आरोग्य कसे सांभाळले जाते, नेतृत्त्व कसे घडते, अशा अनेक बाबी भारतीय लष्करातील अनुभवी अधिकारी निवृत्त लेफ्टनंट जनरल विनोद जी. खंडारे यांच्याकडून जाणून घेण्याची संधी मिळणार आहे.

