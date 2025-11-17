पुणे

Suhana Swasthyam 2025 : ‘फूडफार्मर’ रेवंत यांचे ‘स्वास्थ्यम्’मध्ये व्याख्यान; खाद्यपदार्थांवरील लेबल्स वाचायचे कसे, हे कळणार सोप्या शब्दांत

Revant Himatsingka's Pune Session : 'फूडफार्मर' या नावाने प्रसिद्ध असलेले आणि आरोग्य साक्षरतेसाठी कार्य करणारे रेवंत हिमत्सिंगका यांच्या 'डिकोडिंग लेबल्स' या विषयावरील व्याख्यानाचे आयोजन 'सकाळ' प्रस्तुत 'सुहाना स्वास्थ्यम्' महोत्सवांतर्गत पुण्यात ७ डिसेंबर रोजी होणार आहे.
Revant Himatsingka's Pune Session

Revant Himatsingka's Pune Session

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : नागरिकांना ‘आरोग्य साक्षर’ करणारे आणि ‘फूडफार्मर’ या नावाने ओळखले जाणारे रेवंत हिमत्सिंगका यांच्या मार्गदर्शन सत्राची पर्वणी पुणेकरांना मिळणार आहे. ‘डिकोडिंग लेबल्स’ अर्थात खाद्यपदार्थांवरील लेबल्स कसे वाचायचे, हे या सत्रात सोप्या शब्दांत उलगडणार आहे.

Loading content, please wait...
pune
Sakal
Sakal Media Group
Registration Fee
Food Label Reading

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com