Pune Traffic Jam : पुण्यात सलग दुसऱ्या दिवशी तीव्र वाहतूक कोंडी; वाढलेल्या वाहनांमुळे मध्यवर्ती भाग व उपनगर ठप्प

पुणे : शहरात सलग दुसऱ्या दिवशीही वाहतूक कोंडीची समस्या कायम राहिली असून शहराच्या मध्यवर्ती भागासह उपनगरांतील प्रमुख रस्त्यांवर वाहनांच्या रांगा लागल्याचे चित्र दिसून आले. सकाळच्या कार्यालयीन वेळेत अनेक ठिकाणी वाहतुकीचा वेग अत्यंत मंदावला होता. त्यामुळे नागरिकांना इच्छित स्थळी पोहोचण्यासाठी नेहमीपेक्षा अधिक वेळ लागला. शनिवारी संध्याकाळपर्यंत हीच स्थिती होती..शहरातील विविध भागांमध्ये झाडपडीच्या घटना घडल्याने वाहतुकीच्या समस्येत आणखी भर पडली. काही ठिकाणी रस्त्यावर पडलेल्या फांद्या आणि झाडे हटविण्याचे काम सुरू असल्याने वाहनांची वर्दळ कमी वेगाने सुरू होती. परिणामी अनेक मार्गांवर वाहतूक वळविण्यात आली होती. सतत सुरू असलेल्या पावसामुळे सार्वजनिक वाहतुकीऐवजी खासगी चारचाकी वाहनांचा वापर करणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. पावसापासून बचाव करण्यासाठी नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणात स्वतःच्या वाहनांना प्राधान्य दिल्याने रस्त्यांवरील वाहनांची संख्या लक्षणीयरीत्या वाढली आहे. त्याचा थेट परिणाम शहरातील प्रमुख चौक, उड्डाणपूल आणि जोडरस्त्यांवरील वाहतुकीवर झाला..वाहतूक पोलिसांकडून वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असले तरी पावसाची संततधार, वाढलेली वाहनसंख्या आणि झाडपडीच्या घटनांमुळे नागरिकांना वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत आहे..नेहमीच्या तुलनेत आज प्रवासासाठी दुप्पट वेळ लागला. पाऊस आणि वाढलेल्या वाहनांमुळे प्रत्येक चौकात वाहतूक संथ झाली होती. कार्यालयात वेळेत पोहोचणेही कठीण झाले आहे.रमेश पावबाके, वाहनचालक.वाहतूक कोंडी असलेली ठिकाणे ः- कात्रज चौक- खडी मशीन चौक- लुल्लानगर चौक- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक- नेहरू मेमोरिअल हॉल चौक- वाडिया कॉलेज चौक- बिंदू माधव बाळासाहेब ठाकरे चौक- खडकी पोलिस चौकी परिसर- कासारवाडी- आचार्य आनंद ऋषी महाराज चौक- वेताळ बाबा चौक- टिळक चौक- खंडुजी बाबा चौक- गांजवे चौक- केशवराव जेधे चौक.या मार्गावरील वाहतूक मंदावली- जंगली महाराज रस्ता- नामदार गोपाळकृष्ण गोखले रस्ता- लक्ष्मी रस्ता- केळकर रस्ता- टिळक रस्ता- सेनापती बापट रस्ता- लाल बहादुर शास्त्री रस्ता- सिंहगड रस्ता.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.