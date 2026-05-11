Pune Jewellery Market: पंतप्रधानांच्या आवाहनाचा पुण्याच्या सराफा बाजारावर काय परिणाम झाला? व्यापारी काय म्हणताएत?

पुणेः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'वर्षभर घरात कोणताही कार्यक्रम असला तरी सोने खरेदी करू नये,' असे केलेल्या आवाहनानंतर देशातील सराफ बाजारात चर्चांना उधाण आले आहे. या विधानाचा परिणाम सोन्याच्या विक्रीवर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असली, तरी पुण्यातील सराफ व्यावसायिकांनी सध्या 'वेट ॲण्ड वॉच'ची भूमिका घेतली आहे..अद्याप ग्राहकांच्या प्रतिसादात कोणताही मोठा बदल जाणवलेला नसल्याचे व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे. सराफ बाजारात सध्या लग्नसराईचा हंगाम सुरू असून, दागिने आणि गुंतवणुकीसाठी सोन्याची खरेदी कायम आहे. त्यामुळे पंतप्रधानांच्या आवाहनाचा तात्काळ परिणाम बाजारावर झालेला दिसत नाही. अनेक ग्राहक आधीच ठरवलेली खरेदी करत असून, काही ग्राहक मात्र पुढील परिस्थितीचा अंदाज घेत निर्णय घेत असल्याचे व्यापाऱ्यांनी सांगितले..सराफ व्यावसायिकांच्या मते, भारतीय कुटुंबांमध्ये सोने हे केवळ गुंतवणुकीचे साधन नसून परंपरा, सुरक्षितता आणि सामाजिक प्रतिष्ठेशी जोडलेले आहे. विवाह, धार्मिक कार्यक्रम आणि विविध समारंभांमध्ये सोन्याला विशेष महत्त्व असल्याने खरेदी पूर्णपणे थांबणे कठीण असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. त्याचवेळी, सोन्याच्या वाढत्या दरामुळे ग्राहक आधीच सावधपणे खरेदी करत असल्याचेही बाजारातील चित्र आहे..''सध्या बाजारात कोणतीही घबराट किंवा खरेदीत मोठी घट दिसत नाही. ग्राहक नियमितपणे व्यवहार करत आहेत. पुढील काही दिवसांत परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतरच या विधानाचा बाजारावर किती परिणाम होतो, हे स्पष्ट होईल. पुढील काही आठवड्यांत ग्राहकांचा कल, सोन्याचे दर आणि बाजारातील व्यवहार यावरूनच या आवाहनाचा प्रत्यक्ष परिणाम किती होतो, याचे स्पष्ट चित्र समोर येणार आहे.''- सराफ व्यावसायिक, पुणे.