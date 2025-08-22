पुणे

Pune News : सारसबाग चौपाटी पुनर्विकास रद्द; रस्त्याच्या जागेचा अडथळा

Sarasbaug Chowpatty : सारसबाग चौपाटीचा पुनर्विकास आराखडा रद्द करण्यात आला असून, संबंधित जागा रस्त्याच्या क्षेत्रात येत असल्याने महापालिकेने हा प्रस्ताव बासनात गुंडाळला आहे.
पुणे : मुंबईच्या धर्तीवर सारसबाग येथील चौपाटीचा पुनर्विकास करण्याचे महापालिकेने निश्‍चित केले. जुना आराखडा रद्द करून नवीन आराखडाही मंजूर झाला. महापालिका आयुक्तांसमोर संबंधित प्रकल्पाच्या दृक्-श्राव्य सादरीकरणाची चर्चाही झाली. इतकेच नव्हे, तर संबंधित कामासाठी निविदाही काढण्यात आली. दरम्यान, संबंधित चौपाटीची जागा ही रस्त्याचा भाग असल्याने तेथे पुनर्विकास प्रकल्प करता येणार नाही, असे महापालिकेच्या निदर्शनास आल्यानंतर अखेर सारसबाग चौपाटीच्या पुनर्विकासाचा प्रस्ताव बासनात गुंडाळून ठेवण्याची वेळ महापालिका प्रशासनावर आली आहे.

