पुणे

Pune Patient Missing: खळबळजनक घटना! दोन महिन्यांपूर्वी ICU मध्ये दाखल केल अन्... भाजप नेत्याचे सासरे ससून रुग्णालयातून गायब?

Pune missing patient, Sassoon Hospital news : प्रकाश पुरोहित यांचा ठावठिकाणा अज्ञात, तुळजापूरकरांनी वैद्यकीय शिक्षण मंत्र्यांकडे तक्रार दाखल
Sassoon Hospital pune

Sassoon Hospital pune

esakal

Sandip Kapde
Updated on

पुण्यातील भाजपचे शहर सरचिटणीस तथा माजी नगरसेवक पुष्कर तुळजापूरकर यांच्या सासरे प्रकाश पुरोहित हे गेल्या दोन महिन्यांपासून ससून जनरल रुग्णालयातून अचानक बेपत्ता झाल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे. सप्टेंबर महिन्यात गंभीर आजाराने त्रस्त असलेले ७५ वर्षीय प्रकाश पुरोहित यांना उपचारासाठी ससूनमध्ये दाखल करण्यात आले होते; पण त्यानंतर रुग्णालय प्रशासनाने कुटुंबीयांना त्यांच्या प्रकृतीची किंवा ठावठिकाणाची कोणतीही माहिती दिली नाही, असा दावा तुळजापूरकर यांनी केला.

Loading content, please wait...
Bjp
pune
Sasoon Hospital

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com