Pune Patient Missing: खळबळजनक घटना! दोन महिन्यांपूर्वी ICU मध्ये दाखल केल अन्... भाजप नेत्याचे सासरे ससून रुग्णालयातून गायब?

पुण्यातील भाजपचे शहर सरचिटणीस तथा माजी नगरसेवक पुष्कर तुळजापूरकर यांच्या सासरे प्रकाश पुरोहित हे गेल्या दोन महिन्यांपासून ससून जनरल रुग्णालयातून अचानक बेपत्ता झाल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे. सप्टेंबर महिन्यात गंभीर आजाराने त्रस्त असलेले ७५ वर्षीय प्रकाश पुरोहित यांना उपचारासाठी ससूनमध्ये दाखल करण्यात आले होते; पण त्यानंतर रुग्णालय प्रशासनाने कुटुंबीयांना त्यांच्या प्रकृतीची किंवा ठावठिकाणाची कोणतीही माहिती दिली नाही, असा दावा तुळजापूरकर यांनी केला..जिवंत आहेत की मयत झाले?"२३ सप्टेंबर २०२४ रोजी आम्ही त्यांना ससूनमध्ये दाखल केले. नोंदणी क्रमांक 1/12/59900 आणि एमएलसी क्रमांक 28786/2024 असे आहे. त्या दिवसापासून आजपर्यंत रुग्णालयाने आम्हाला एकही अपडेट दिलेले नाही. ते जिवंत आहेत की मयत झाले आहेत, हे सुद्धा सांगितले जात नाही," अशी खंत तुळजापूरकर यांनी व्यक्त केली..सामान्य माणसाची काय अवस्था होत असेल?गेले दोन महिने ते स्वतः ससूनच्या विविध विभागांत चकरा मारत आहेत. पण प्रत्येकवेळी त्यांना वेगळ्या खात्याकडे पाठवले जाते. "माझ्यासारख्या लोकप्रतिनिधीला जर रुग्णालयात फुटबॉल बनवले जात असेल, तर सामान्य माणसाची काय अवस्था होत असेल? असा संतप्त सवाल त्यांनी उपस्थित केला..Pune Accident : पुण्यात काकासोबत दुचाकीवर प्रवास करताना पुतणीचा मृत्यू; पार्क केलेल्या कंटेनरला धडकून ११ वर्षीय सारिकाचा अपघाती अंत.प्रकाश पुरोहित यांना श्वसनाचे गंभीर आजारप्रकाश पुरोहित यांना श्वसनाचे गंभीर आजार असल्याने आयसीयूमध्ये दाखल करण्यात आले होते. मात्र कुटुंबीयांना आयसीयूच्या बाहेरही आत जाऊ दिले जात नव्हते आणि लेखी किंवा तोंडी माहितीही नाकारली जात होती, असे तुळजापूरकर यांचे म्हणणे आहे. आता त्यांनी ही बाब थेट राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ आणि राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्याकडे लेखी तक्रार करून लक्ष वेधण्याचा निर्णय घेतला आहे..रुग्णालयाच्या अधिष्ठात्यांना विनंतीपत्र"मी रुग्णालयाच्या अधिष्ठात्यांना विनंतीपत्र दिले आहे. त्यात म्हटले आहे की, जर रुग्ण दाखल असेल तर त्याची सद्यस्थिती सांगा, जर काही बरे-वाईट झाले असेल तर तेही कळवा; पण एवढे साधे उत्तर देण्यासही प्रशासन तयार नाही," असे तुळजापूरकर यांनी सांगितले..पुण्यातील सर्वात मोठे शासकीय रुग्णालयससून रुग्णालय हे पुण्यातील सर्वात मोठे शासकीय रुग्णालय असून दररोज हजारो रुग्ण येतात. मात्र प्रशासकीय गोंधळ, निष्काळजीपणा आणि माहिती देण्याची अनास्था यामुळे अशा घटना वारंवार घडत असल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. तुळजापूरकर यांनी ही घटना उघड केल्याने आता वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडून चौकशी होण्याची शक्यता आहे..घरात चिंतेचे वातावरणसध्या प्रकाश पुरोहित यांचा ठावठिकाणा कुटुंबीयांना माहिती नसल्याने घरात चिंतेचे वातावरण आहे. "आम्हाला फक्त एवढेच माहिती पाहिजे की, ते कुठे आहेत आणि त्यांची प्रकृती कशी आहे," अशी हाक तुळजापूरकर यांनी लावली आहे..Pune News : पुण्यात मनमानी खोदाईला ब्रेक! नियम मोडणाऱ्या ठेकेदाराचे काम मनपाने थांबवले; आधी रस्ते दुरुस्त करा, मगच पुढचे काम.