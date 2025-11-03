पुणे : ‘ती’ ३४ वर्षांची तीन मुलांची आई. गर्भावस्थेदरम्यान वाढलेल्या रक्तदाबाकडे दुर्लक्ष झाले आणि त्याची किमत त्यांना दोन्ही मूत्रपिंडे निकामी होऊन मोजावी लागली. दोन वर्षांपासून डायलिसिसवर असलेल्या या महिलेच्या रक्तवाहिन्याही काम करेनाशा झाल्या. पण, ससून रुग्णालयातील डॉक्टरांनी त्यांच्यासाठी नवा जीवनमार्ग शोधला. ‘कंटिन्युअस ॲम्ब्युलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस’ (सीएपीडी) या आधुनिक पद्धतीचा यशस्वी प्रयोग करून त्यांना नवजीवन दिले. आता त्या घरीच स्वतःचे डायलिसिस करीत आहेत. महाराष्ट्रातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रथमच असे उपचार झाले आहे. .कोंढवा परिसरात राहणाऱ्या या महिलेवर आठवड्यातून दोन ते तीन वेळा खासगी दवाखान्यात वैद्यकीय उपकरणांद्वारे रक्त शुद्ध करण्याचे उपचार (डायलिसिस) करण्यात येत होते. कालांतराने त्यांच्या डायलिसिसच्या रक्तवाहिन्या काम करेनाशा झाल्या आणि डायलिसिसही बंद झाले. त्यांना १९ जुलै रोजी ससूनमध्ये दाखल करण्यात आले. पुढील ७३ दिवसांच्या कालावधीत त्यांच्यावर काळजीपूर्वक ‘सीएपीडी’ हे उपचार करण्यात आले..Barshi Crime: बार्शीतील तब्बल सात खासगी सावकारांविरोधात गुन्हा; चिठ्ठीतील उल्लेखावरून कारवाई.‘या’ डॉक्टरांनी केले उपचारप्राध्यापक व पथकप्रमुख डॉ. अनिता बसवराज, मुत्रपिंडविकार तज्ज्ञ डॉ. संदीप मोरखंडीकर, नेफ्रो वरिष्ठ निवासी डॉ. राधेश्याम पाचे, डॉ. आश्विन मुथा, डॉ. धनंजय ओगले, डॉ. मीनल चंदनवाले, डॉ. कानिफनाथ मुंढे, डॉ. खुशी सिंघल, डॉ. मयूर घोडके, परिचारिका सविता मोरे, पूनम कुंभार, सविता पडाळे आणि सुनीता हिवडे यांनी उपचार केले. त्यांना विभागप्रमुख डॉ. एच. बी. प्रसाद यांचे सहकार्य लाभले.‘सीएपीडी’ म्हणजे काय?‘सीएपीडी’ हा रुग्णालयात शिकून घरबसल्या केला जाणारा डायालिसिसचा प्रकार आहे. यामध्ये पोटात बसवलेल्या ट्यूबद्वारे डायलिसिस द्रव आत सोडले जाते, ते रक्तातील विषारी पदार्थ आणि अतिरिक्त पाणी शोषून घेते. काही तासांनी द्रव बाहेर काढून नवीन द्रव टाकले जाते. दिवसातून दोन ते तीनवेळा हे केले जाते..महिला ससून रुग्णालयात अतिगंभीर अवस्थेत, शरीरात मोठ्या प्रमाणावर द्रव साचल्याने दाखल झाली होती. ससून रुग्णालयाच्या औषध वैद्यकशास्त्र विभागाने प्रथमच अशी ही जीवरक्षक उपचारपद्धती यशस्वीरीत्या पार पाडली. या प्रकारचे डायलिसिस हे ससूनमध्ये याआधी झाले आहे. परंतु, ते उपचार, स्वच्छता याबाबतची रुग्णाला प्रशिक्षित करून त्याला घरी पाठविण्यात येण्याची ही पहिलीच वेळ असून, ही महिला आता घरी स्वतः प्रक्रिया यशस्वीपणे करीत आहे.- डॉ. अनिता बसवराज, पथकप्रमुख, औषधवैद्यक शास्त्रविभाग, ससून रुग्णालय.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.