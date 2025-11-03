पुणे

Sassoon Hospital : ‘सीएपीडी’ उपचारातून महिलेला नवजीवन! ससून रुग्णालयात प्रथमच उपचार; ‘ती’ स्‍वतः करते डायलिसिस

CAPD Maharashtra's First in a Govt Hospital : गर्भावस्थेतील दुर्लक्षित रक्तदाबामुळे दोन्ही मूत्रपिंडे निकामी झालेल्या पुणेरी महिलेला ससून रुग्णालयात महाराष्ट्रात प्रथमच शासकीय स्तरावर 'CAPD' ( Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis) या आधुनिक डायलिसिस उपचाराने नवजीवन मिळाले.
Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : ‘ती’ ३४ वर्षांची तीन मुलांची आई. गर्भावस्थेदरम्यान वाढलेल्या रक्तदाबाकडे दुर्लक्ष झाले आणि त्याची किमत त्यांना दोन्ही मूत्रपिंडे निकामी होऊन मोजावी लागली. दोन वर्षांपासून डायलिसिसवर असलेल्या या महिलेच्या रक्तवाहिन्याही काम करेनाशा झाल्‍या. पण, ससून रुग्णालयातील डॉक्टरांनी त्यांच्यासाठी नवा जीवनमार्ग शोधला. ‘कंटिन्युअस ॲम्ब्युलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस’ (सीएपीडी) या आधुनिक पद्धतीचा यशस्वी प्रयोग करून त्यांना नवजीवन दिले. आता त्या घरीच स्वतःचे डायलिसिस करीत आहेत. महाराष्ट्रातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रथमच असे उपचार झाले आहे.

