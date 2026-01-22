Pune Health : ससून रुग्णालयाच्या संशोधनाने नवजात मधुमेहाच्या जनुकाचा शोध लावला

पुणे : पुण्यातील ससून रुग्णालयाच्या नवजात अतिदक्षता विभागात (एनआयसीयू) करण्यात आलेले एक महत्त्वपूर्ण संशोधनआता थेट जागतिक वैद्यकीय इतिहासात प्रथमच नोंदवले गेले आहे. येथील बालरोग विभागाने नवजात बाळातील तात्पुरत्या मधुमेहाचे जनुक (ट्रान्झियंट निओनेटल डायबेटीस मेलिटस) हे आई -वडिलांकडून त्याच्यामध्ये आल्याचे सिद्ध केले आहे. अत्यंत दुर्मिळ आजाराशी संबंधित एका नवीन जनुकीय उत्परिवर्तनाचा जगातील पहिला नोंदवलेला दुवा ससून रुग्णालयातील डॉक्टरांनी शोधून काढला आहे. हे संशोधन 'क्युअर' या आंतरराष्ट्रीय वैद्यकीय नियतकालिकामध्ये प्रसिद्ध झाले आहे. .या बाळाचा (मुलगा) जन्म ससून रुग्णालयात गेल्यावर्षी जुलै महिन्यात अकाली (२७ व्या आठवड्यात) झाला व त्यावेळी केवळ ७२० ग्रॅम होते. जन्मानंतर काही पहिल्या चार आठवड्यात त्याच्या रक्तात साखर २०० ते ३०० वाढल्याची आढळून आली. तसेच लघवी वाढणे, वजन कमी होणे ही देखील लक्षणे होती. इन्सुलिनचे प्रमाण अत्यंत कमी असल्याचे निदर्शनास आले. यानंतर डॉक्टरांनी त्याचा मधुमेह सामान्य नसल्याची शंका घेत इतर जनुकीय चाचण्या केल्या..याबाबत अधिक माहिती देताना बालरोग विभागाच्या प्रमुख व संशोधनाच्या प्रमुख डॉ. आरती किणीकर म्हणाल्या "नवजात बाळात मोठ्या व्यक्तीमध्ये असणाऱ्या मधुमेहाचे निदान होणे ही बाब दुर्मिळ आहे. संसर्ग, त्याचे काही अवयव विकसित होण्यास लागणारा वेळ यामुळे हे दिसून येते. मात्र, या बाळाच्या कुटुंबीयांचा इतिहास पहिला असता त्याच्या पणजोबा, आजोबा यांना मधुमेह होता. आजोबाचा मृत्यू मधुमेहाच्या गुंतागुंतीमुळे झाला होता. मात्र बाळाच्या आई वडिलांना मधुमेहाचा त्रास नव्हता. बाळाच्या जनुकिय चाचणीत त्याच्या रक्तातील गुणसूत्रांमध्ये (क्रोमोझोम) असामान्य जनुक (जीन) आढळले. त्याच्यामध्ये आई व वडिलांकडून आलेले दोनही गुणसूत्र हे सदोष असल्याचे आढळून आले.".यानंतर डॉक्टरांनी हे गुणसूत्र कसे बाळामध्ये आले हे पाहण्यासाठी आई व वडिल या दोघांची जनुकीय चाचणी केली. त्यामध्ये दोघेही मधुमेहाचे वाहक असल्याचे आढळून आले. त्यांच्यामध्ये प्रत्येकी दोन पैकी एक जनुक सदोष व एक साधारण असल्याने त्यांना मधुमेहाचा त्रास नव्हता परंतु दोघांचेही सदोष जनुक मात्र बाळात आल्याने त्याला जन्मतः मधुमेह झाला होता हे सिद्ध झाले. हे जनुकीय उत्परीवर्तन (म्युटेशन) अद्याप नवजात बालकांमध्ये कोणीही शोधून काढलेले नाही..Nag Panchami 2025: सर्पदंशामुळे होणाऱ्या मृत्यूदरात घट होण्याची अपेक्षा; कुही तालुक्यात १६ जणांना सर्पदंश, मृत्यू शून्य."बाळामध्ये सापडलेला मधुमेहाचे जनुक हे प्रौढांच्या जनुकांसोबत लिंक असल्याचे दिसून आला. हे म्युटेशन आईवडील यांच्याकडूनच आला आहे का हे शोधण्यासाठी आणखी एक चाचणी केली असता हा दोष बाळाच्या ज्या गुणसूत्रावर असल्याचे दिसून आले आईवडील यांच्याही त्याच गुणसूत्रावर असल्याचे आढळल्याने तो त्यांच्यापासूनच बाळात आल्याचे सिद्ध झाले. हे जनुक तात्पुरता मधुमेह आहे. बाळाला इन्सुलिन सुरू केले. त्याची साखर नियंत्रणात आली. बाळाचे वजन वाढले. तीन महिन्याच्या उपचारात वजनही वाढले व घरी गेले. आता त्याला इन्सुलिन देखील बंद केले असून भविष्यात गरज पडू शकते. हे सर्व संशोधन नियतकालिकांमध्ये प्रसिद्ध झाले आहे."- डॉ. आरती किणीकर, विभागप्रमुख, बालरोग विभाग, ससून रुग्णालय.शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातूनही जागतिक दर्जाचे संशोधन शक्य आहे, हे या शोधाने सिद्ध झाल्याचे त्यांनी नमूद केले. या यशाबद्दल ससून रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. एकनाथ पवार यांनी बालरोग विभागप्रमुख प्रा. डॉ. आरती किणीकर, सहयोगी प्राध्यापक डॉ. प्रगती कामत, नवजात तज्ज्ञ डॉ. संदीप कदम, डॉ. सोहराब शकील तसेच संपूर्ण नवजात शास्त्र विभागाच्या टीमचे अभिनंदन केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.