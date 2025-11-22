पुणे

Pune News : प्रकाश पुरोहित यांचा ससूनमध्येच मृत्यू, मार्चमधील घटना; चौकशीत उघड, ‘बेवारस’ नोंदीमुळे पालिकेकडून अंत्यविधी

Sassoon Hospital's Unidentified Patient Tragedy : पुण्यातील ससून रुग्णालयात उपचारादरम्यान मृत्यू झालेल्या प्रकाश पुरोहित (वय ६०) यांची नोंद बेवारस रुग्ण म्हणून झाल्याने त्यांचा अंत्यसंस्कार महापालिकेने बेवारस म्हणून केला होता, मात्र आता त्यांच्या पत्नीने छायाचित्रावरून त्यांची ओळख पटवल्यानंतर या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी वैद्यकीय शिक्षण विभागाने समिती नेमली आहे.
पुणे : ससून रुग्णालयात उपचारासाठी भरती केलेल्या प्रकाश पुरोहित (वय ६०, रा. कर्वेनगर) यांचा मृत्‍यू ससून रुग्णालयामध्येच यावर्षी ७ मार्च रोजी झाल्‍याचे समोर आले आहे. मात्र, त्‍यावेळी त्‍यांची नोंद बेवारस रुग्‍ण अशी झाल्‍याने नातेवाइकांना याबाबत कळवले गेले नव्‍हते. त्‍यांचा अंत्‍यविधी महापालिकेने बेवारस समजून केला.

