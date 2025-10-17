पुणे

Pune Traffic : पुणे-सातारा बाह्यवळण मार्गावर दिवाळीच्या गर्दीत वाहतूक कोंडीचा कहर

Satara Bypass Traffic Jam : दिवाळीच्या खरेदीमुळे आणि रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे पुण्याहून साताऱ्याकडे जाणाऱ्या बाह्यवळण मार्गावर (सुतारवाडी, बावधन, चांदणी चौक, नऱ्हे) शुक्रवारी सायंकाळी वाहनांची प्रचंड वाहतूक कोंडी झाली; प्रवाशांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागला.
Satara Bypass Traffic Jam

Satara Bypass Traffic Jam

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : पुण्याहून साताऱ्याकडे जाणाऱ्या बाह्यवळण मार्गावर शुक्रवारी (ता. १७) सायंकाळी प्रचंड वाहतूक कोंडी झाली. सुतारवाडी, बावधन, चांदणी चौक, नऱ्हे परिसरासह वाकड ते नऱ्हे हा संपूर्ण मार्ग वाहतुकीच्या कोंडीत अडकला होता. त्यामुळे वाहनचालकांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागले.

Loading content, please wait...
Satara
traffic Police
Traffic
Diwali
traffice

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com