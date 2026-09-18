किकवीत ट्रकला धडकून मोटारीतील तरुणाचा मृत्यू

नसरापूर, ता. १८ : पुणे-सातारा महामार्गावर किकवी (ता. भोर) येथे निष्काळजीपणे उभ्या केलेल्या ट्रकला मोटारीची धडक बसून झालेल्या अपघातात एका तरुणाचा मृत्यू झाला. याप्रकरणी राजगड पोलिस ठाण्यात अज्ञात ट्रक चालकाविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.
पिनाक शैलेंद्र सूर्यवंशी (वय २६, रा. आरेवाडी, ता. कवठेमहांकाळ, जि. सांगली), असे मृत तरुणाचे नाव आहे. याबाबत त्याचे वडील शैलेंद्र सूर्यवंशी (वय ६१, रा. येरवडा, पुणे) यांनी फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार गुरुवारी (ता. १७) पिनाक मोटारीने (क्र. एमएच १२ क्यूएफ ९७४१) आरेवाडी येथून पुण्याला येत असताना रात्री ९ च्या सुमारास किकवी येथील उड्डाणपुलावर हा अपघात झाला. रस्त्याच्या डाव्या बाजूला तिसऱ्या लेनवर पांढऱ्या रंगाचा ट्रक (क्र. जीजे ०३ सीडब्ल्यू ८७८६) निष्काळजीपणे उभा होता. या ट्रकला पिनाकच्या मोटारची जोरदार धडक बसली, त्यात तो गंभीर जखमी झाला. अपघातानंतर ट्रक चालक वाहन सोडून पळून गेला. राजगड पोलिसांनी पिनाक याला तातडीने रुग्णालयात नेले, मात्र उपचारापूर्वीच त्याचा मृत्यू झाला होता. फरार ट्रक चालकाचा शोध सुरू असून, पोलिस हवालदार सागर गायकवाड पुढील तपास करत आहेत.
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