Pune Satara Highway : पुणे-सातारा मार्गावर ट्रक उलटला, खंडाळा ते केसर्डीपर्यंत वाहनांच्या रांगा

पुणे सातारा मार्गावर खंबाटकी घाटाच्या पायथ्याला ट्रक उलटल्यानं वाहतूक कोंडी झाली आहे. घाटाच्या खाली खंडाळा ते केसर्डी पर्यंत वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. सकाळी साडे सात वाजल्यापासून खंडाळा घाटातून वाहतूक संथ गतीने सुरू आहे. रविवार सुट्टीचा दिवस असल्यानं वाहनांची संख्या वाढलीय. त्यातच झालेल्या अपघातामुळे वाहतूक कोंडीची स्थिती निर्माण झालीय..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, खंबाटकी घाटाच्या पायथ्याला ट्रक उलटला आहे. सकाळी सातच्या सुमारास झालेल्या अपघातानंतर वाहतूक विस्कळीत झालीय. तीन ते साडे तीन तास वाहतूकीचा खोळंबा झाला. पुणे-सातारा महामार्गावरील वाहतूक विस्कळीत झाली असली तरी खंबाटकी घाटात वाहतूक सुरळीत सुरू आहे..काम देतो, ११ लाख दे! भाजप आमदाराची कंत्राटदाराकडे मागणी, ५ लाखांवर तडजोड; लाच घेताना अटक.खंबाटकी घाटाच्या खालच्या बाजूला खंडाळ्यापासून केसर्डी पर्यंत वाहनांच्या रांगा लागल्या आहेत. ट्रक उलटल्यानं एका बाजूने वाहतूक सुरू केली आहे. यामुळे संथगतीने वाहतूक सुरू आहे. तीन तासांनी ट्रक बाजूला करण्यात आला. मात्र अजूनही वाहनांच्या रांगा लागल्या आहेत. खंडाळा वाहतूक पोलीस आता वाहतूक सुरळीत करत आहेत..मुंबई गोवा महामार्गावर इंधनाचा टँकर उलटलामुंबई-गोवा महामार्गावर शनिवारी (ता. 21) सायंकाळी एका भीषण अपघाताने संपूर्ण परिसर हादरून गेला. कोलेटी गावाजवळ इंधन वाहतूक करणाऱ्या एका टँकरचा अपघात झाला असून, हा टँकर रस्त्याच्या कडेला असलेल्या शेतात जाऊन अडकला आहे. या टँकरमध्ये तब्बल ९,००० लिटर पेट्रोल आणि ५,००० लिटर डिझेल असा एकूण १४,००० लिटर ज्वलनशील साठा असल्याने मोठी खळबळ उडाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.