Navale Bridge Accident : नवले पुलावर पुन्हा अपघात ! भरधाव कार डिव्हायडरला धडकून उलटली

Pune Navale Bridge Car Crash: पुणे सातारा महामार्गावरील नवले पुलाजवळ अपघातांचे सत्र सुरूच आहे. आज सकाळी या परिसरात एका कारचा भीषण अपघात झाला, भरधाव कार रस्त्यावरील डिव्हायडरला धडकून उलटली. या अपघातामुळे प्रवासी आणि नागरिकांमध्ये घबराट पसरली. सुदैवाने, या अपघातात कोणतीही जीवितहानी झाली नसून ड्रायव्हर सुरक्षित असल्याची माहिती समोर आली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार साताराहून मुंबईला जाणारी वॅगनआर कार नवले पुलावरील उतारावर आली असता ड्रायव्हरचे नियंत्रण सुटले आणि कार डिव्हाडरवर आदळून उलटली. यावेळी महामार्गावर वाहनांची वर्दळ होती, मात्र कार मधोमध असल्याने अडथळा निर्माण झाला नाही. .पोलिसांनी तातडीने क्रेन बोलवली आणि अपघातग्रस्त कार बाजुला काढली. यामुळे वाहतूक सुरळीत झाली. वाहनांचा वेग कमी व्हावा म्हणून बसवण्यात आलेल्या रॅम्बलर्समुळे हा अपघात झाला असल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे.