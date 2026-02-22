पुणे–सातारा महामार्गावर २४ तासांत दुसरा अपघात; आधी ट्रक उलटला, आता टेम्पो अन् ट्रकची धडक; एकाचा मृत्यू

पुणे–सातारा महामार्गावर हरिश्चंद्रे गावाच्या हद्दीत पिकअप टेम्पो आणि ट्रक यांच्यात भीषण अपघात झाला. साताऱ्यावरून पुण्याकडे येणाऱ्या पिकअप टेम्पोने अचानक डिव्हायडर ओलांडून समोरून येणाऱ्या ट्रकला जोरदार धडक दिल्याने हा अपघात घडला. या दुर्घटनेत एकाचा मृत्यू झाला असून तिघे जखमी झाले आहेत..मिळालेल्या माहितीनुसार, श्रेयस बाळू साळवे असे मृत व्यक्तीचे नाव आहे. अपघातात दोन्ही वाहनांचे मोठे नुकसान झाले आहे. भरधाव वेगामुळे चालकाचे पिकअप टेम्पोवरील नियंत्रण सुटल्याने हा अपघात झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. या घटनेनंतर पिकअप टेम्पो चालकाविरुद्ध भोर येथील राजगड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास सुरू असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली..Pune Satara Highway : पुणे-सातारा मार्गावर ट्रक उलटला, खंडाळा ते केसर्डीपर्यंत वाहनांच्या रांगा.दरम्यान, आज सकाळी पुणे–सातारा महामार्गावर मोठी वाहतूक कोंडी पाहायला मिळाली. खंबाटकी घाटाच्या पायथ्याशी एक ट्रक उलटल्याने ही कोंडी निर्माण झाली. घाटाच्या खालच्या बाजूला खंडाळा ते केसर्डीपर्यंत वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. सकाळी साडेसात वाजल्यापासून खंडाळा घाटातून वाहतूक संथ गतीने सुरू होती. रविवार सुट्टीचा दिवस असल्याने वाहनांची संख्या वाढली होती. त्यातच झालेल्या अपघातामुळे वाहतूक कोंडीची स्थिती अधिक गंभीर झाली..Mumbai Pune Expressway traffic jam : मुंबई–पुणे द्रुतगती मार्गावर पुन्हा वाहतूक कोंडी; खंडाळा बोगद्याजवळ वाहनांच्या लांबच लांब रांगा.ट्रक उलटल्यामुळे सुरुवातीला केवळ एका बाजूने वाहतूक सुरू करण्यात आली होती, त्यामुळे वाहतूक संथगतीने सुरू होती. सुमारे तीन तासांच्या प्रयत्नांनंतर ट्रक बाजूला करण्यात आला. मात्र, त्यानंतरही काही काळ वाहनांच्या रांगा कायम होत्या. खंडाळा वाहतूक पोलिसांनी परिस्थिती नियंत्रणात आणत वाहतूक हळूहळू सुरळीत केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.