पुणे

गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर पुणे-सातारा महामार्गावर कापूरहोळ हरिश्चंद्री परिसरात मोठी वाहतूक कोंडी; वाहनांच्या लांबलचक रांगा

Heavy Traffic on Pune-Satara Highway Near Harishchandri : पुणे-सातारा मार्गावर गणेशभक्तांची गर्दी; उड्डाणपुलाच्या कामामुळे वाढली वाहनांची कोंडी
Pune Satara Highway Traffic Jam
Pune Satara Highway Traffic Jamesakal
बाळकृष्ण मधाळे
Updated on

Pune Satara Highway Traffic Jam : पुणे-सातारा राष्ट्रीय महामार्गावरील कापूरहोळजवळील हरिश्चंद्री गावाच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी निर्माण झाली आहे.

Loading content, please wait...
Satara
pune
Road Development
Traffic rules
traffice police

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com