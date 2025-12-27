पुणे
पुण्यात विद्यार्थिनीने चक्क शिक्षिकेलाच पाठवला 'I Love You' चा मेसेज; ब्लेडने हातावर कोरलं नाव, इमारतीवरून उडी मारण्याचीही दिली धमकी
Student Harassment Case Shocks Pune School : पुण्यातील एका शाळेत विद्यार्थिनीने शिक्षिकेला प्रेम व्यक्त करत धमक्या दिल्याने खळबळ उडाली आहे.
पुणे : विद्येचे माहेरघर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पुण्यात गुरु–शिष्य नात्याला (Pune School Incident) धक्का देणारी एक गंभीर घटना समोर आली आहे. एका विद्यार्थिनीने आपल्या शिक्षिकेला वारंवार प्रेम व्यक्त करणारे, अश्लील स्वरूपाचे संदेश पाठवून त्रास दिल्याचा प्रकार उघडकीस (Student Harassment Case) आला आहे.