Global Award : डॉ. बाबासाहेब सोनवणे यांच्या संशोधन कार्याचा सन्मान; सौदी अरेबियातील परिषदेत पुरस्काराने गौरव

पुणे : सौदी अरेबियाच्या आरोग्य मंत्रालयातर्फे आयोजित 'ग्लोबल एक्सलन्स इन फॉरेन्सिक सायन्सेस' या जागतिक परिषदेत ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ व पर्यावरण शास्त्राचे प्राध्यापक डॉ. बाबासाहेब सोनवणे यांना 'इंटरनॅशनल फॉरेन्सिक मेडिकल सायन्सेस अँड टॉक्सिकोलॉजी एक्सलन्स अवॉर्ड' या प्रतिष्ठित पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. .सौदी अरेबियातील रियाध येथे झालेल्या परिषदेत जागतिक स्तरावरील नामवंत शास्त्रज्ञांच्या उपस्थितीत डॉ. सोनवणे यांना हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. रसायनांचा स्त्रिया, बालके आणि अन्य व्यक्तींच्या शरीरावर होणाऱ्या घातक परिणामांवरील महत्त्वपूर्ण संशोधनासाठी त्यांना या पुरस्काराने गौरवण्यात आले. \r\n\r.मूळचे अहिल्यानगर जिल्ह्यातील नांदगाव-शिंगवे या गावचे असलेले डॉ. बाबासाहेब सोनवणे यांनी पुण्यातील कृषी महाविद्यालयातून पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केले. या महाविद्यालयात त्यांनी काही काळ जीवशास्त्राचे प्राध्यापक म्हणून काम केले. १९६७ मध्ये कीटकशास्त्रातील पीएचडीसाठी ते अमेरिकेतील मिझुरी विद्यापीठात गेले. पुढे त्यांनी याच विषयात पोस्ट डॉक्टरेटही पूर्ण केली. .त्यानंतर त्यांनी अमेरिकेच्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हेल्थ, राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण संस्था, राष्ट्रीय अन्न व सुरक्षा संस्था अशा अनेक संस्थांमध्ये तसेच, विविध विद्यापीठांमध्ये प्राध्यापक म्हणून काम केले. रसायनशास्त्र, कीटकशास्त्र आणि पर्यावरण शास्त्र या विषयांमध्ये डॉ. सोनवणे यांनी संशोधन केले असून, १५० हून अधिक जर्नल्समध्ये त्यांचे शोधनिबंध आणि विविध लेख प्रसिद्ध झाले आहेत..विविध देशांमध्ये त्यांनी या विषयांवर अनेक व्याख्याने दिली आहेत. भारतात विविध शहरांमध्ये नामवंत वैज्ञानिकांचा समावेश असलेल्या परिषदांचे आयोजन करण्यासाठी त्यांनी पुढाकार घेतला. अमेरिका आणि भारत यांच्यातील संयुक्त वैज्ञानिक संशोधन समितीचे ते दीर्घकाळ सदस्य होते. या समितीच्या माध्यमातून दोन्ही देशांच्या वैज्ञानिक संशोधनांचे प्राधान्यक्रम ठरवण्यात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली.