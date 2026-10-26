पुणे

Pune Bus Fire : पुण्यात स्वारगेटजवळ धावत्या शिवाई बसला भीषण आग, १७ प्रवासी थोडक्यात बचावले

Swargate Incident : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाची (MSRTC) पूर्णपणे इलेक्ट्रिक आणि वातानुकूलित शिवाई बस होती. बसमध्ये १७ प्रवासी होते. सर्व प्रवाशांना सुखरूप बाहेर काढण्यात आले आणि कोणतीही जीवितहानी झाली नाही.
Pune Seven Loves Chowk to Swargate Bus Fire Incident

Pune Seven Loves Chowk to Swargate Bus Fire Incident

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

पुण्यातील सेव्हन लव्ह्ज चौकातून स्वारगेटच्या दिशेने जाणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (MSRTC) पूर्णपणे इलेक्ट्रिक आणि वातानुकूलित असलेल्या शिवाई बसला अचानक आग लागल्याची घटना घडली. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली. सुदैवाने, बसमधील १७ प्रवाशांना सुखरूप बाहेर काढण्यात यश आले. त्यामुळे मोठी जीवितहानी टळली.

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