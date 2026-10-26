Pune Bus Fire : पुण्यात स्वारगेटजवळ धावत्या शिवाई बसला भीषण आग, १७ प्रवासी थोडक्यात बचावले

पुण्यातील सेव्हन लव्ह्ज चौकातून स्वारगेटच्या दिशेने जाणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (MSRTC) पूर्णपणे इलेक्ट्रिक आणि वातानुकूलित असलेल्या शिवाई बसला अचानक आग लागल्याची घटना घडली. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली. सुदैवाने, बसमधील १७ प्रवाशांना सुखरूप बाहेर काढण्यात यश आले. त्यामुळे मोठी जीवितहानी टळली.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .मिळालेल्या माहितीनुसार, ही इलेक्ट्रिक बस सेव्हन लव्ह्ज चौकातून स्वारगेटकडे जात होती. प्रवास सुरू असतानाच बसमधून अचानक धूर निघू लागला. त्यानंतर बसला आग लागल्याचे निदर्शनास आले. बसमधून धूर आणि ज्वाला दिसू लागताच चालकाने प्रसंगावधान राखले आणि बस तातडीने बाजूला घेतली. त्यामुळे संभाव्य मोठा अनर्थ टळण्यास मदत झाली..बसला आग लागल्याची माहिती मिळताच अग्निशामक दल, पोलीस आणि स्थानिक नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेतली. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन तातडीने मदतकार्य सुरू करण्यात आले. बसमधील प्रवाशांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यावर भर देण्यात आला. संबंधित यंत्रणा आणि नागरिकांच्या सतर्कतेमुळे बसमधील सर्व १७ प्रवाशांना बाहेर काढण्यात यश आले. या दुर्घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाल्याचे वृत्त नाही..Pune Crime News : पुण्यात धक्कादायक प्रकार ! पत्नीला ‘कॅल्शिअमची गोळी’ म्हणून ब्लेडचे तुकडे खाऊ घातले; पतीला ७ वर्षांची सक्तमजुरी.दरम्यान, इलेक्ट्रिक बसला आग नेमकी कशामुळे लागली, याबाबत अद्याप अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. प्राथमिक अंदाजानुसार, शॉर्ट सर्किटमुळे ही आग लागली असावी, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, आगीचे नेमके कारण तपासानंतरच स्पष्ट होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.