पुणे

Pune News: पुणेकरांचे कोट्यवधी रुपये ‘सांडपाण्या’त; दर्जाहीन कामे, गळक्या वाहिन्यांमुळे मुळा-मुठा नदी बनली गटार

Pune Spends 40 Crore on Sewage Pipelines Yet Leakage Continues: पुणेकरांचे ४० कोटी खर्चूनही सांडपाणी नाल्यांत; मुळा-मुठा नदीच्या प्रदूषणाचा प्रश्न
Pune Sewage Pipeline Repairs Cost 40 Crore in Four Years Yet Leakage Continues and Mula Mutha River Remains Polluted

Pune Sewage Pipeline Repairs Cost 40 Crore in Four Years Yet Leakage Continues and Mula Mutha River Remains Polluted

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सकाळ वृत्तसेवा
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-ब्रिजमोहन पाटील

पुणे: सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्पाला (एसटीपी) जोडणाऱ्या मोठ्या व्यासाच्या मलवाहिन्यांची (ट्रंक लाईन) स्वच्छता व देखभाल-दुरुस्तीसाठी दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांच्या निविदा काढल्या जातात. तरीही नाल्यांमधून रोज कोट्यवधी लिटर सांडपाणी वाहत असल्याने या मलवाहिन्यांच्या कामांवरच प्रश्न उपस्थित होत आहे. प्रशासनाकडून काटेकोर लक्ष ठेवले जात नसल्याने प्रत्यक्ष कामे न करता बिले लाटण्याचे उद्योग वर्षानुवर्षे सुरू आहेत. त्यामुळे एसटीपीला पुरेसे सांडपाणी न मिळाल्याने मुळा-मुठा नदीची ‘गटारगंगा’ झाली आहे.

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