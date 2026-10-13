Pune News: पुणेकरांचे कोट्यवधी रुपये ‘सांडपाण्या’त; दर्जाहीन कामे, गळक्या वाहिन्यांमुळे मुळा-मुठा नदी बनली गटार

-ब्रिजमोहन पाटीलपुणे: सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्पाला (एसटीपी) जोडणाऱ्या मोठ्या व्यासाच्या मलवाहिन्यांची (ट्रंक लाईन) स्वच्छता व देखभाल-दुरुस्तीसाठी दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांच्या निविदा काढल्या जातात. तरीही नाल्यांमधून रोज कोट्यवधी लिटर सांडपाणी वाहत असल्याने या मलवाहिन्यांच्या कामांवरच प्रश्न उपस्थित होत आहे. प्रशासनाकडून काटेकोर लक्ष ठेवले जात नसल्याने प्रत्यक्ष कामे न करता बिले लाटण्याचे उद्योग वर्षानुवर्षे सुरू आहेत. त्यामुळे एसटीपीला पुरेसे सांडपाणी न मिळाल्याने मुळा-मुठा नदीची ‘गटारगंगा’ झाली आहे..Success Story: वडील ट्रकचालक, आई शेतमजूर; लेकीने जिद्दीच्या जोरावर मिळवल्या सहा सरकारी नोकऱ्या, शगुफ्ता शेख यांची प्रेरणादायी यशोगाथा...पुणे शहराची लोकसंख्या सुमारे ७० लाखांच्या घरात पोहोचली असून, रोज किमान १६०० एमएलडी पाण्याचा पिण्यासाठी व इतर कारणांसाठी वापर केला जात आहे. त्यातून दररोज सुमारे ८०० एमएलडी सांडपाणी निर्माण होते. सध्या शहरात ९ सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्पांच्या माध्यमातून ४७७ एमएलडी पाण्यावर प्रक्रिया करण्याची क्षमता आहे. जायका प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर ही क्षमता पान २ वरसांडपाणी संकलनाची रचनाशहरातील प्रत्येक घरातील सांडपाणी १५० ते ३०० मिमी व्यासाच्या छोट्या वाहिन्यांद्वारे गोळा केले जाते. पुढे हे पाणी ३०० ते ६०० मिमी व्यासाच्या मुख्य मलवाहिन्यांमध्ये जोडले जाते. तिथून हे पाणी थेट एसटीपीकडे जाणाऱ्या सुमारे १६०० मिमी व्यासाच्या मोठ्या ट्रंक वाहिनीला जोडले जाते. या वाहिन्यांमधील सांडपाण्यावर शुद्धीकरणाची प्रक्रिया करून ते नदीत सोडणे अपेक्षित असते. महापालिकेच्या जुन्या हद्दीत सुमारे २,२०० किलोमीटर लांबीच्या सांडपाणी वाहिन्या आहेत. त्यामुळे बहुतांश भागातील सांडपाणी रस्त्यावर किंवा नाल्यात न जाता थेट या वाहिन्यांमध्ये येणे आवश्यक आहे..नाल्यांमध्ये सांडपाण्याचा पूरशहरातून भैरोबा नाला, नागझरी नाला आणि आंबील ओढ्यासारखे प्रमुख नाले वाहतात. या परिसरातील सांडपाणी वाहिन्यांद्वारे एसटीपीकडे नेले जाणे गरजेचे आहे. सकाळी व सायंकाळी पाण्याचा वापर वाढल्यानंतर या वाहिन्यांमधून पाणी वाहणे अपेक्षित असताना, नाल्यांमध्ये सांडपाण्याचा प्रचंड प्रवाह दिसून येतो. महापालिकेने कोट्यवधी रुपये खर्चून वाहिन्या टाकल्या आणि क्षेत्रीय कार्यालयांनुसार लाखो रुपयांच्या निविदा काढल्या, तरी सांडपाणी नाल्यांतून का वाहते, याचे समाधानकारक उत्तर प्रशासनाकडे नाही..चार वर्षांत ४० कोटींचा चुराडाएसटीपीला जोडणाऱ्या ट्रंक वाहिनीची स्वच्छता व दुरुस्तीसाठी गेल्या चार वर्षांत तब्बल ४० कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. तरीही अवस्था ‘जैसे थे’ असून गळतीचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. यंदा या कामासाठी पुन्हा सुमारे साडेआठ कोटी रुपये खर्च होणार असून, ही कामे तरी चांगल्या दर्जाची होणार का? याकडे लक्ष लागले आहे..काही एसटीपी प्रकल्पांना पुरेसे सांडपाणी मिळत नव्हते. त्यामुळे त्रुटी दूर करून पुरेशा प्रमाणात सांडपाणी पुरवण्याबाबत आम्ही मलनिःसारण विभागाशी अनेकदा पत्रव्यवहार केला आहे.- मनीषा शेकटकर, मुख्य अभियंता, विद्युत विभाग.मलवाहिन्या नादुरुस्त होण्याची मुख्य कारणे :गाळ आणि गळती : नियमित स्वच्छता न झाल्याने गाळ साचून गळती सुरू होणे.निकृष्ट दर्जा : चेंबर व वाहिनीच्या निकृष्ट बांधकामामुळे पडणारी फूट.उताराचा अभाव : पाण्याचा योग्य प्रवाह वाहण्यासाठी योग्य उतार नसणे.दुर्लक्ष : नवीन कामे व दुरुस्तीवर प्रशासकीय देखरेखीचा अभाव.प्लास्टर नसणे : चेंबर व वाहिन्यांना आतून-बाहेरून प्लास्टर न करणे.इतर कारणे : वराह मालकांकडून होणारी तोडफोड व गळतीमुळे घुशींचा उपद्रव..UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...एसटीपीला जोडणाऱ्या ट्रंक वाहिनीच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी दरवर्षी निविदा काढून कामे केली जातात. मात्र काही ठिकाणी वाहिन्या व चेंबर फुटतात, तसेच नागझरी व आंबील ओढ्यात नैसर्गिक झरे असल्याने तिथे पाणी दिसते.- विशाल हरिभक्त, मुख्य अभियंता, मलनिःसारण विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.