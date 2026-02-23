Sharad Pawar Health Update : शरद पवारांना कधी मिळणार डिस्चार्ज? डॉक्टरांनी प्रकृतीबाबत दिली महत्त्वाची अपडेट...

Sharad Pawar admitted at Ruby Hall Clinic Pune for dehydration treatment health update by doctors : दोन दिवसांपूर्वी शरद पवार यांना पुण्यातील रुबी हॉल क्लिनीक येथे दाखल करण्यात आले आहे. डीहायड्रेशनचा त्रास होत असल्याने त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्याचा सल्ला डॉक्टरांनी दिला होता. मात्र, त्यांच्या प्रकृतीत आता सुधारणा होत असल्याचं डॉक्टरांनी सांगितलं आहे. तसेच त्यांना लवकरच डिस्चार्ज मिळणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली आहे. .माध्यमांशी बोलताना रुबी हॉल क्लिनीकचे डॉ. परवेझ म्हणाले, शरद पवार यांची तब्येत सध्या चांगली आहे. त्यांच्यावरती योग्य उपचार करण्यात आले आहेत. आणि आता ते विश्रांती घेत आहेत. रात्रभर त्यांनी जेवण व्यवस्थित केलेला आहे. त्यांची तब्येत रिकव्हर झालेली आहे. सगळ्या टेस्ट पूर्ण झालेले आहेत. सर्व रिपोर्ट नॉर्मल आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली..Sharad Pawar Health : शरद पवार यांचा रक्ततपासणी, सिटीस्कॅन अहवाल आला, प्रकृतीबाबत डॉक्टरांनी दिली माहिती; सुप्रिया सुळे उपस्थित.पुढे बोलताना त्यांनी शरद पवार यांना डिस्चार्ज कधी मिळेल याबाबतही सांगितलं. आगामी 48 तासांत उपचार घेऊन शरद पवार त्यांच्या घरी जातील. काळजी करण्यासारखं काही नाही. त्यांची तब्येत सुधारली आहे. ते आता आराम करत आहेत, असं ते म्हणाले. शरद पवार यांची रक्ततपासणी तसेच सिटीस्कॅन करण्यात आले असून सर्व अहवाल नॉर्मल आले आहेत. उलट्यांमुळे शरीरातील पाण्याचे प्रमाण कमी झाल्याने डीहायड्रेशन झाले होते, अशी माहितीही डॉक्टरांनी दिली..Sharad Pawar : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार पुन्हा एकदा रुग्णालयात दाखल.दरम्यान, मागील आठवड्यातही त्यांच्यावर याच रुग्णालयात उपचार करण्यात आले होते. त्यानंतर प्रकृतीत सुधारणा झाल्याने त्यांना घरी सोडण्यात आले होते. मात्र पुन्हा अशक्तपणा जाणवू लागल्याने डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार त्यांना दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली काही दिवस शरद पवार विश्रांती घेणार असल्याची माहिती आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.