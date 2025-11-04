Pune News: पुणे जिल्ह्यात भीतीचा अंत! शिरूरमधील नरभक्षक बिबट्याला ठार मारण्याचे आदेश जारी

पुणे : शिरूर तालुक्यात धुमाकूळ घालणाऱ्या नरभक्षक बिबट्याला गोळ्या घालण्याचे आदेश वन खात्याने दिले आहेत, अशी माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी सोमवारी दिली..दरम्यान, जुन्नर आणि परिसरात बिबट्यांची वाढती संख्या नियंत्रित करण्यासाठी नसबंदी आणि त्यांचे स्थलांतर करणे हे दोन पर्याय असून, त्यावर निर्णय घेण्यासाठी या आठवड्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय वनमंत्री भूपेंद्र यादव यांच्या उपस्थितीत बैठक होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले..गेल्या काही दिवसात बिबट्यांच्या हल्ल्यामध्ये मृत्युमुखी पडलेल्या नागरिकांची संख्या वाढत आहे. शिरूर भागात बिबट्याने केलेल्या हल्ल्यात तेरा वर्षाच्या मुलाचा मृत्यू झाला. त्याचे तीव्र पडसाद या भागात उमटले आहेत. गावकऱ्यांचा संताप आणि जिल्हाधिकारी यांनी केलेल्या पाठपुराव्यामुळे नरभक्षक बिबट्याला गोळ्या घालण्याचे आदेश रविवारी रात्री वनखात्याने काढले..जिल्ह्यात प्रथमच अशा प्रकारचे आदेश काढण्यात आले आहेत. जिल्हाधिकारी डुडी म्हणाले,‘‘बिबट्यांना बंदिस्त करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीमधून साहित्य खरेदीसाठी दोन कोटींचा निधी देण्यास यापूर्वीच मान्यता दिली होती. त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाच्या अंतर्गत असलेली सर्व कामे पंधरा दिवसात या गावांमध्ये पूर्ण करण्यात आली आहेत. तसेच ‘एआय’ कॅमेरे बसविण्यात आले आहेत. बिबट्यांना पकडण्यासाठी आपत्कालीन परिस्थिती लक्षात घेऊन, २०० पिंजरे खरेदी करून ते बसविण्यात आले आहेत. त्यामध्ये आतापर्यंत सात बिबट्यांना पकडण्यात आले आहे.’’.Nirgudasur Leopard News : निरगुडसरमध्ये बिबट्याचा धुमाकूळ; नागरिकांची वनविभागाकडे तातडीने पिंजरे लावण्याची मागणी.चार जणांचे पथक दाखलनरभक्षक बिबट्याला ठार मारण्यासाठी सोमवारी (ता. ३) सकाळी ११ वाजता चार जणांचे शार्प शूटर पथक पिंपरखेड (ता. शिरूर) परिसरात दाखल झाले आहे. त्यांच्याकडे अत्याधुनिक कॅमेरे, ड्रोन कॅमेरे व बंदुका आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.