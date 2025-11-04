पुणे

Pune News: पुणे जिल्ह्यात भीतीचा अंत! शिरूरमधील नरभक्षक बिबट्याला ठार मारण्याचे आदेश जारी

Pune Leopard Shooting Orders: पुण्यातील शिरूर तालुक्यात नागरिकांवर हल्ले करणाऱ्या नरभक्षक बिबट्याला गोळ्या घालण्याचे आदेश वन खात्याने दिले आहेत. नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी तातडीचे उपाय सुरु.
Pune News

Pune News

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : शिरूर तालुक्यात धुमाकूळ घालणाऱ्या नरभक्षक बिबट्याला गोळ्या घालण्याचे आदेश वन खात्याने दिले आहेत, अशी माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी सोमवारी दिली.

