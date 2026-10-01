Pune ACB Trap : 'वर्दी'ला पुन्हा कलंक! शिरूरमध्ये 95 हजारांची लाच घेताना हवालदार जाळ्यात; गुन्ह्यात अटक न करण्यासाठी मागत होता 1 लाख

पुणे : एका दाखल गुन्ह्यामध्ये अटक न करण्यासाठी तक्रारदाराकडून ९५ हजार रुपयांची लाच घेताना शिरूर पोलिस ठाण्यातील हवालदार सतीश नाथाराव मुंढे (वय ४५) लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) जाळ्यात (95,000 Bribe Case in Pune) अडकला. मात्र, लाच स्वीकारल्यानंतर 'एसीबी'च्या पथकाची चाहूल लागताच हवालदार मुंढे लाचेच्या रकमेसह घटनास्थळावरून पसार झाला..या संदर्भात ५९ वर्षीय तक्रारदाराने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पुणे येथील कार्यालयात तक्रार दिली होती. त्यानुसार हवालदार सतीश मुंढे या संशयिताविरुद्ध शिरूर पोलिस ठाण्यात रात्री उशिरा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..'एसीबी'च्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तक्रारदार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या विरोधात शिरूर पोलिस ठाण्यात एक गुन्हा दाखल आहे. या गुन्ह्याचा तपास पोलिस हवालदार सतीश मुंढे यांच्याकडे होता. या गुन्ह्यामध्ये तक्रारदार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना अटक न करण्यासाठी मुंढे याने सुरुवातीला एक लाख रुपयांच्या लाचेची मागणी केली होती. लाच देण्याची इच्छा नसल्याने तक्रारदाराने ३० सप्टेंबर रोजी पुणे 'एसीबी'कडे तक्रार नोंदवली..Ladki Bahin Yojana ₹1500 Installment : लाडक्या बहिणींच्या खात्यात 3000 ऐवजी किती पैसे जमा झाले? घरबसल्या मोबाईलवर मिनिटांत तपासा रक्कम; कशी पाहाल स्टेटस?.प्राप्त तक्रारीच्या अनुषंगाने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने मंगळवारी (ता. ३०) लाचेच्या मागणीची पडताळणी केली. या कारवाईदरम्यान हवालदार मुंढे याने तक्रारदाराला शिरूर पोलिस ठाण्यांतर्गत टाकळी हाजी पोलिस चौकीत बोलावले. तिथे त्याने स्वतःसाठी आणि वरिष्ठांच्या नावाने सुरुवातीला एक लाख आणि नंतर तडजोडीअंती ९५ हजार रुपयांची मागणी केली..लाचेची मागणी निश्चित झाल्यानंतर, 'एसीबी'च्या पथकाने टाकळी हाजी पोलिस चौकी परिसरात सापळा रचला. ठरल्याप्रमाणे तक्रारदाराने ९५ हजार रुपयांची लाच हवालदार मुंढे याच्याकडे सुपूर्द केली. मुंढे याने लाचेची रक्कम स्वीकारली, मात्र त्याच वेळी त्याला 'एसीबी'च्या पथकाची चाहूल लागली. पथक झडप घालणार इतक्यात मुंढे याने ९५ हजार रुपयांच्या लाच रक्कमेसह तिथून पळ काढला. ही कारवाई पुणे परिक्षेत्राचे पोलिस अधीक्षक शिरीष सरदेशपांडे, अतिरिक्त अधीक्षक अजित पाटील, उपअधीक्षक सतीश वाळके यांच्यासह पोलिस निरीक्षक शैलजा शिंदे यांच्या पथकाने केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.