Political Breaking : ठाकरेंची शिवसेना झाली पुणे मुक्त; १० नगरसेवकांनी केला पक्षाला ‘जय महाराष्ट्र’

Shiv Sena Political Shift : पुण्यात शिवसेनेचे १० नगरसेवक एकेक करून भाजप, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश करत उद्धव ठाकरे यांची पक्ष फुटली. महापालिका निवडणुकीपूर्वी पुण्यात राजकीय समीकरण बदलले आहे.
पुणे : पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीत शिवसेनेचे १० नगरसेवक निवडून आले होते. शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर यातील ९ नगरसेवक हे उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत होते. मात्र, आता गेल्या तीन वर्षात एकएक करून शिवसैनिकांनी उद्धव ठाकरे यांना ‘जय महाराष्ट्र’ करत दुसऱ्या पक्षामध्ये उड्या मारल्या आहेत. त्यामुळे ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेत एकही नगरसेवकच उरलेला नाही. ‘शिवसेना उबाठा मुक्त पुणे’ अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.

