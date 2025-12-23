Political Breaking : ठाकरेंची शिवसेना झाली पुणे मुक्त; १० नगरसेवकांनी केला पक्षाला ‘जय महाराष्ट्र’

पुणे : पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीत शिवसेनेचे १० नगरसेवक निवडून आले होते. शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर यातील ९ नगरसेवक हे उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत होते. मात्र, आता गेल्या तीन वर्षात एकएक करून शिवसैनिकांनी उद्धव ठाकरे यांना ‘जय महाराष्ट्र’ करत दुसऱ्या पक्षामध्ये उड्या मारल्या आहेत. त्यामुळे ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेत एकही नगरसेवकच उरलेला नाही. ‘शिवसेना उबाठा मुक्त पुणे’ अशी स्थिती निर्माण झाली आहे..हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर शिवसेनेने पुण्यात त्यांचा पाय मजबूत केले होते. महापालिकेच्या निवडणुकीत शिवसेनेचे १५-२० नगरेसवक युतीमध्ये निवडून येत होते. २०१७ ला भाजप आणि शिवसेनेची युती तुटल्याने १० नगरसेवक निवडून आले होते. एकनाथ शिंदे यांनी बंड केल्याने शिवसेना फुटल्यानंतर पुण्यातून केवळ नगरसेवक नाना भानगिरे हे एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत गेले. उर्वरित नऊ माजी नगरसेवकांनी त्यांची निष्ठा उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत दाखवली होती..Pune Politics : पुण्यात ठाकरे गटाला जबरदस्त धक्का; सुतार–भोसलेंची भाजपमध्ये थेट एन्ट्री; कोथरूड–येरवड्यात राजकीय भूकंप!.नाना भानगिरे यांनी सुरुवातीपासूनच उद्धव ठाकरे यांची साथ सोडली. गेल्यावर्षी जानेवारी महिन्यात बाळा ओसवाल, विशाल धनवडे, प्राची अल्हाट, पल्लवी जावळे आणि संगीता ठोसर यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्याने शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाला जोरदार झटका बसला होता. त्यानंतर अविनाश साळवे यांनी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता. त्यांनी काँग्रेसतर्फे पुणे कॅन्टोन्मेंट मतदारसंघातून उमेदवारी मिळावी यासाठी प्रयत्न केला होता. दोन दिवसांपूर्वी श्वेता चव्हाण यांनी अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. त्यानंतर पृथ्वीराज सुतार आणि संजय भोसले या दोन जुन्या निष्ठावान शिवसैनिकांनी अखेर उद्धव ठाकरे यांना ‘जय महाराष्ट्र’ करून भाजपमध्ये प्रवेश केला..शिवसेना सोडून अन्य पक्षात गेलेले माजी नगरसेवकभाजपबाळा ओसवला, विशाल धनवडे, प्राची अल्हाट, संगिता ठोसर, पल्लवी जावळे, संजय भोसेल, पृथ्वीराज सुतारशिवसेनानाना भानगिरेकाँग्रेसअविनाश साळवेराष्ट्रवादी काँग्रेसश्वेता चव्हाण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.